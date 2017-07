El déficit comercial superó los 9.800 millones hasta mayo, un 50,7% más, por el tirón de las importaciones

Al 1, jajaja muy bueno.



Haces la radiografía con los datos del PSOE para decir algo del PP.



El paro llegó al 26% y ahora estamos en el 18% y bajando. (gracias PP)



La brecha no es mala para el pobre, no te hace más pobre, es que Amacio Ortega acumula más dinero cada año y se nos aleja.



Con el PSOE 4 millones se fueron al paro y esos sí se empobrecieron. Ahora 2,5 millones de ellos han encontrado trabajo. (gracias PP)



La deuda pública ha subido por el déficit estructural anual que deja el PSOE y ya se ha cerrado a menos de la tercera parte. Este año cerraremos la deuda en el 98% ESTÁ BAJANDO YA. (gracias PP).



El empleo de la hucha creada por Aznar se ha debido a los 4 millones de menos cotizantes de Zapatero y a que ahora se pagan 140.000 millones en pensiones mientras que Zapatero pagaba 100.000 millones al año. Aun así, en 2 años se acaba el déficit de la SS.







Dejo el déficit comercial para el final, si aumentan las exportaciones y más las importaciones sube, pero son 2 datos económicos buenos, vendemos más fuera ,o sea, fabricamos en España más que nunca (gracias PP) pero también gastamos más porque la gente tiene más dinero para comprar. (gracias PP)







El déficit comercial en los años de la burbuja de Zapatero era de unos 98.000 millones año, al llegar la crisis se bajó ala mitad,unos 50.000 millones, pero porque NO COMPRÁBAMOS NADA.



Ahora el PP lo tiene en 19.000 - 15.000 millones año.



GRACIAS PP