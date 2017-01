La compraventa de viviendas amplía su crecimiento al 17,3% en noviembre y suma diez meses de alzas

Lo mejor es okupar. No pagas nada mientras te echan, si pueden echarte. Como la okupación se está extendiendo con el beneplácito de las leyes y legisladores, si te echan crean un "problema social", por lo que habrán de darte vivienda barata o casi gratis a cargo de los paganos. O sea, los que tienen viviendas como inversión y están vacías, lo llevan claro, clarete.



Lo que no entiendo es por qué no es delito okupar una vivienda vacía con dueño legal y sí lo es okupar una vagina vacía apetecible.



Lo siento por el ejemplo un poco sacado de quicio.