Los trabajadores afectados por ERE bajan un 16,7% hasta octubre

AL 3, no te enteras, la reforma laboral se hizo para que no cerraran todas las empresas. Muchas sobrevivieron gracias a eso y son las que hoy están creando empleo.



También nos hemos convertido en el octavo fabricante mundial de automóviles porque se han cerrado fábricas en Europa y se han traído la producción a España.



La reforma se hizo para competir con otros países por el trabajo... Y ESTÁ SALIENDO BIEN. ESPAÑA ES LA QUE MÁS ESTÁ CREANDO EMPLEO MIENTRAS QUE EN PAÍSES VECINOS SIGUE DESTRUYÉNDOSE.



Hay que leer un poco, pero no siempre los diarios de izquierdas porque luego haces el ridículo más espantoso.