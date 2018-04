El Ibex 35 hace cima sobre los 9.900 puntos al anotarse una subida del 0,38%

Los bancos quieren deshacer lastre con hipotecas buenas, bonitas, baratas; pero que fácil se lo van a poner a los mil euristas: en lugar de bajar viviendas para no reflejar el valor real de los activos y del banco, quieren seguir con la canción del barquito chiquitito (perdón la canción de habia una vez una casita chiquitita, que no podían, que no podían, que no podían vender. Y si esta historia parece corta, volveremos, volveremos a empezar)..sigan cantando, que no pare la marcha.



Aurevoir, besos a los caballeros y apretones a las damas (huy perdón, al revés).