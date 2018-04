El Ibex 35 cierra la semana con un avance del 1,2% y se queda a las puertas de 9.900 puntos

Puede, aunque no es seguro, que suba un poco el Ibex cuando se publiquen los resultados de SANTANDER, que creo que es el mismo día o un día después de repartir su dividendo (no tengo ganas de mirarlo con exactitud, pues estoy en la cama agustito con el portátil y en paz espiritual: no estoy nada nervioso porque no estoy metido en bolsa. Pero ojo, lo que sería de suicidas sería ir en contra de lo que haga la gran manzana yanki.



P.D.- ¿Qué haré yo?, pues estar a la expectativa: ahora mismo estoy pelado en acciones como he dicho. Si suben de precio y se van, pues adiós muy buenas (las saludos todos los días y que suban alegremente con quienes quieran comprarlas). Yo no las compraré y menos tan cerca del fatídico mes de mayo que tanto se teme en bolsa. Y si bajan a un precio al que me decidiera entrar, pues entraría pasando por alto el refrán de correr en mayo...así de sencillo.



Aurevoir, apretón de manos a los caballeros, besitos con cariño a ellas (por supuesto, besitos en la carita) : )