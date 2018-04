El Ibex 35 intenta retomar la senda alcista y ya mira a los altos del año

Es ,vuelvo a decir ,una verguenza la manipulacion tan descarada sobre el Ibex,.



Mientras los demás indices suben a velocidades de vértigo ,el Ibex va a velocidad lentisima.



Cuantas veces en años anteriores hemos leido , la caida de la banca americana arrastra a los bancos españoles a la baja.



Porque ahora que suben estos bancos americanos no arrastran a la banca española al alza.



Es descarada esta manipulacion porque a pesar de tantos y tan buenos datos sobre la economia española , el Ibex sigue en canal bajista ,.



Ni el ser la economia española la que mas crecera despues de la americana y de la china , una vez que el FMI a elevado nada mas y nada menos que en 4 decimas la subida del PIB de España , a pesar de que la crisis catalana no va afectarnos segun el FMI porque lo que sale de Cataluña va a Valencia o al Pais Vasco .,a pesar de que la crisis Coreana no existe, a pesar de que la guerra comercial con China parece estar estancada, a pesar de que todas las casas de rating aumentan la nota de solvencia sobre la deuda de España ,a pesar del turismo, a pesar de las exportaciones , me pregunto que tiene que ocurrir para que el IBEX suba y abvnadone este canal bajista; o acaso el cancer que padece el IBEX no tiene cura.



Porque este alto en el camino .