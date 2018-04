Calma en el Ibex 35: el selectivo echa el freno y aún debe enfrentarse a los 9.810 puntos

Los inversores estudian con detalle las actas de la Reserva Federal de EEUU

Puntos Variación Hora 9.756,20 +0,21% +20,40 puntos 09:39:01

Leves movimientos en las bolsas europeas en una jornada en la que el Ibex 35 se mueve con sigilo por encima de los 9.700 puntos. Los expertos siguen mostrándose optimistas al considerar estos cambios normales dentro de la fase de consolidación que desarrollan los principales índices del Viejo Continente.

Así las cosas, los analistas de Ecotrader llaman a la calma tras haberse alcanzado resistencias intermedias como son los máximos del pasado mes de marzo, tales como son los 3.448 puntos del EuroStoxx 50 o los 5.311 puntos del Cac 40.

"A pesar de las caídas que vimos ayer no vemos de momento ningún signo de agotamiento alcista preocupante y entendemos que es cuestión de tiempo que se acaben atacando las resistencias clave que aparecen en los máximos del pasado mes de febrero", detallan los citados expertos.

Estas cotas son las que tienen que ser superadas para que vaya ganando enteros la hipótesis alcista de que estamos ante algo más que un rebote por sobreventa y se aleje definitivamente el riesgo bajista.

¿Dónde están los niveles clave? Desde Ecotrader insisten en los los 3.476 puntos del EuroStoxx 50 o los 5.365 del Cac 40. El Ibex 35, por su parte, debe batir en primera instancia los 9.810/9.840 puntos. "Mientras eso no suceda se mantendrá el riesgo bajista, si bien es cierto que a corto no habrá un deterioro alcista mientras no se cierre el hueco que se abrió a mediados de la semana pasada desde los 9.500 puntos", detallan.

Al margen del aspecto técnico de los índices, los inversores aún desgranan las actas de la Reserva Federal de EEUU, publicadas ayer a última hora. Las actas siguen reflejando que las subidas de tipos serán más rápidas por el "mayor ímpetu de la economía".

