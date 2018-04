El Ibex 35 registra un descenso del 0,38% pero salva los 9.500 mientras crece la tensión entre EEUU y China

#2 Quizás no me he expresado bien.



IBEX.



8/2011 9.700 puntos.



4/2015 11.482 puntos.



hoy 9.467 puntos.



EEUU



7/2011 12.414 puntos.



ayer 24.033 puntos.



Me refiero que EEUU no ha dejado de subir y el IBEX se mueve en una horquilla de 9700 a 11500 en el mejor de los casos. En 7 años si eso rentable para los pequeños accionistas no sé que decirte, eso sin un batacazo como lo del Popular que sufrimos muchos.