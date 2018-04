El Ibex 35 acusa los descensos de Wall Street y pone en riesgo los 9.500 puntos

Es q el Ibex esta muy influido por las bajadas de Wall Street. En las subidas no se fija, como resultado de ello esta en unos niveles bastante bajos. Q hara en el futuro, no lo se pq no entiendo de bolsa. Los q entienden tampoco lo saben, y disfrazan su ignorancia con un no descarto q si no cae del soporte de tanto, no suba hasta la resistencia de...