Remontada del Ibex 35 que recupera los 9.500 puntos tras llegar a perder más de un 1%

Yo siempre comparezco aqui siendo yo mismo (yomismo), puesto que no tengo nada de que avergonzarme. Opino cuando me apetece y digo lo que me apetece, suba o baje la bolsa. Que si, que el que invierte en el Ibex es un pardillo, y todo esa historia del lateral bajista. Cada cual que piense y opine lo que considere oportuno. Eso si, un poco de respeto hacia los demás no estaría de más, porque el insulto (pardillo, es lo mismo que llamar tonto) creo que sobra siempre.



Ni cuando sube saco pecho, ni cuando baja me escondo.