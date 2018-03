Las bolsas se hunden ante una guerra comercial: el Ibex 35 cae un 1,5% y vuelve a niveles de febrero de 2017

¿A qué se debe la endémica debilidad del IBEX35?



En la Primera Fase de la Gran Crisis Sistémica el IBEX sufrió una bajada brutal, que pilló a los americanos en bragas.



Se fueron rompiendo todos los soportes así que los stop loss sólo incrementaron las pérdidas, en un feed back masoquista.



Eso tuvo que acabar doliendo. Así que el IBEX pasó a ser catalogado como Indice Basura por los extranjeros.



Y ahí seguimos. Como la economía española languidece, y no hay un gobierno sólido sino un mero fantoche, la inversión nacional no sostiene el índice.



Las manos fuertes prefieren tomar posiciones cuando las acciones están baratas para obtener el dividendo y en cuanto suben un poco, las alquilan a los bajistas. A ellos les da igual, están ordeñando la vaca. No especulando. Quedaron escarmentados.



Aparte, existe una fortísima aversión al riesgo, incluso a nivel internacional. Y eso aleja una nueva crisis clásica especulativa, pero acerca otra mucho más peligrosa. Que el crecimiento mundial no sea capaz de generar riqueza para las personas que van llegando al mundo. Muchas más de las que mueren.



Eso mismo fue lo que acabó desencadenando la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo piensa que fue el asesinato de Francisco Fernando, pero no fue así. Sobraba gente. Y se activó el Primer Freno Malthusiano.



En 2020 va a comenzar a pasar lo mismo.



