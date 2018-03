El Ibex 35 sale de su letargo para subir en la semana un 0,77% y acercarse a los 9.800 puntos

Apple ingresa por dos trimestres 100.000 millones de Dolares , mas de lo que vale el Santander ;el valor de su accion es de 178,65 dolares.



El Santander con 90.000 millones de capitalizacion ,203.000 empleados y 86 millones de clientes esto es en numeros como si todos los alemanes fueran clientes exclusivos del Santander , ; y el valor de su accion sobre los 5,3 euros .



El Santander necesitaria tener aproximadamente 2600 millones de clientes esto es aproximadamente la suma de todos los habitantes de China e India como clientes para que el valor de la accion del Santander fuera la misma que la de Apple.



Los algoritmos aqui fallan porque los bajistas se han puesto cortos en el IBEX y en los principales valores del Ibex,tambien no se entiende que ayer como la mayoria de las veces suba el Dow ,el Cac y el Dax y el Ibex como casi siempre baje .



Al cotizar recientemente la accion del Santander en los 6,05 euros , y al batir la resitencia de los 5,95 euros ,los analistas informaron que tendria via libre hasta los 6,5 euros , para luego si vencia esta cota , ir a alzas mas altas, que ha pasado para no cumplirse esta prediccion .



Que ha pasado con el IBEX y con la accion del Santander que en Septiembre del 2014 valia 7,84 euros y ahora este en los 5,3 euros,acaso el Santander ha ido a menos en el aspecto empresarial y de negocios .