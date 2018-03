El Ibex 35 afronta con calma y por debajo de resistencias la cuádruple hora bruja

El selectivo español deberá enfrentarse a la cota de los 9.800 puntos

Puntos Variación Hora 9.683,90 -0,00% -0,30 puntos 09:42:57

La atonía permanece en las bolsas europeas en pleno cierre semanal y en una jornada de cuádruple hora bruja. El Ibex 35, por su parte, también se mueve con sigilo por debajo de la cota de los 9.700 puntos.

En cualquier caso y a pesar de la prudencia, los principales selectivos continentales se encuentran más cerca de resistencias clave que de soportes. El EuroStoxx 50, por ejemplo, cerró ayer más próximo al nivel clave de los 3.476 puntos, que es el que tiene que superar para tener la confirmación alcista, que del soporte crítico de los 3.300 puntos. "Esta última cota es la que en ningún caso ya debería de perderse si queremos seguir confiando en un contexto alcista en próximos meses", aseguran los expertos de Ecotrader.

E igual ocurre con el Dax alemán, el índice que está actuando como director de mercados en las últimas semanas. "El selectivo teutón debe batir los máximos de la última corrección y techo del canal lateral e el que se encuentra inmerso", aseguran los analistas. Esta cota se encuentra en los 12.600 puntos, y su ruptura "permitiría ver un claro patrón de giro alcista en forma de doble suelo", detallan.

La nota negativa la pone el Ibex 35, que ayer volvió a dar muestras de por qué los analistas lo consideran el selectivo más débil de Europa. Fue el único que no consiguió acabar en positivo la sesión y se mantiene alejado de la resistencia que encuentra en los 9.800 puntos. Hasta que no consiga superar este nivel, no comenzará a ganar enteros la hipótesis de reestructuración alcista a la que ya se atienen el resto de índices de la Eurozona.

Pese a ello, en su ataque a estas cotas el selectivo español podría encontrar hoy un aliado. Los índices europeos pueden apoyarse hoy en la volatilidad añadida que generará la cuádruple hora bruja. Y es que hoy, hay vencimientos de futuros y opciones sobre índices bursátiles y acciones, algo que puede provocar movimientos más bruscos en los mercados

PUBLICIDAD