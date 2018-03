El Ibex 35 firma su cuarta sesión al alza pero choca con la resistencia de los 9.740 puntos

Resulte paradógico o no, lo cierto es que llevo unos seis años en esto y siempre he ganado dinero sin tener ni idea de bolsa. Me importa un pito si el Ibex estuvo en 16.000 puntos hace diez años y en 5.700 hace cinco o seis. Lo único que me importa es que cuando salgo de la bolsa, el dinero invertido ha aumentado o menguado, lo demas son historias para no dormir.



Tampoco he ganado tanto dinero como para comprar un chalet en la sierra, como presume uno por aqui. Son cantidades modestas (tampoco invierto mucho) y a base de sufrir bastante y llamo sufrir bastante a ver como llegas a perder un treinta por cien .