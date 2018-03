El Ibex 35 avanza un 0,13% y cierra a las puertas de los 9.600 puntos

Hace ya casi 3 años que no estoy en renta variable. Salí con el IBEX en 11600 y se pronosticaba 12000 antes de finales del 2015.



Tuve suerte, casualidad o fortuna de principiante, pero antes de eso había estado 5 años ganando dinero.



Algo me olía mal, yo no soy analista ni experto ni nada. Algo me olía mal, vendí todo y compré una vivienda. Esa casa ya la podría vender con plusvalía del 50%. Pero no la vendo, algo me dice que no venda.