Las bolsas europeas pierden posiciones sin Wall Street: el Ibex 35 cae un 0,26% pero aguanta los 9.800 puntos

El 4 tiene toda la razón y alguno más pero los agoreros laterales bajistas lo estáis siempre hasta cuando sube y no deberíais opinar pues no os concierne nada en bolsa ni ninguna finanzas, necesitados estáis de llamar la atención y de ver al vecino vendiendo su Mercedes,,,yo me río hasta cuando baja la bolsa y tengo bastante , me río porque veo cuanto desgraciado hay q esta peor