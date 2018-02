El Ibex 35 lidera las alzas de Europa y supera los 9.800 puntos pese a los máximos del euro

Las bolsas cayeron como consecuencia de un fraude provocado en el VIX ; unavez descubierto ese fraude y como consecuencia de ello EEU ya ha recuperado casi todo lo perdido .Pero como es logico el IBEX no.



Ayer de nuevo tanto el Cac como el Dow subieron 3 veces mas que el manipulado IBEX .En los dos ultimos dias estos dos indices han subido 9 veces mas que el ibex.



Es una verguenza lo que le pasa al IBEX , tan descarada es la manipulacion que no hay una asa o agarradero para justificar que no existe esa manipulacion .