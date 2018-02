El Ibex 35 frena las subidas con Wall Street y cierra con un alza del 0,3% sobre los 9.700 puntos

Ya sabemos que la zona de los 9500 es un soporte-resistencia muy poderoso en el Ibex. Si bien es cierto que técnicamente hay indicios de que pudiéramos irnos a la zona de los 9200 el cual creo que sería el límite. En cualquier caso el indicativo parece estar en un buen momento de compra. Salvo que seas un especulador que no soportaría ni si quiera una caída a los 9200. Ya sabemos que esto es un mundo difícil y de mentes pacientes. Aquí estamos por pasión, no para hacer dinero fácil, que no nos vendan la moto.



