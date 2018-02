Sigue el miedo en las bolsas: el Ibex 35 pierde un 2,21%, hasta los 9.756 puntos

Que bajaran los ETN relacionados con el indice del miedo VIX y el efecto fuera de 3000 millones de euros cuando las empresas de Wall Street valen 22 billones de euros , no indica nada, asi que no sean pesimistas que no van a salirse con la suya .



Es normal que si en dos años con Trump el Dow JOnes subio 6000 puntos ,los inversores recojan beneficios ,y muchos de ellos lo inviertan en compra de bonos por haber subido la rentabilidad de estos .



Pero no de Batacazos, ni nada de Crash .



Los fundamentales son muy buenos de las cotizadas, el consumo es muy bueno , el BCE incluso nos ha subido el PIB en tres decimas , que eso es una barbaridad, en los proximos años nuestro crecimiento economico va a ser el mayor de nuestro entorno por encima de Alemania , Francia e Italia ..



Los fundamentales son tan buenos que ni la crisis catalana nos a afectado practicamente ,.



Las exportaciones van a buen ritmo .El truismo igual .



Y la economia mundial crecera a buen ritmo , el hecho que la cotizacion de las noticias de inversion bajara que esta relacionado con el inidice VIX ha sido mas bien de algoritmos y maquinas , asi que no metan miedo ,que la cosa no va por ahi.



Cuando el Dow Jones subio 2,35 % puntos al otro dia el IBEx subio 1,7 % creo ,ayer que el Dow JOnes bajo un 0,08 % osea practicamente nada el IBEX se levanta perdiendo 1,5 % esto demuestra claramente la manipulacion y la falta de proporcion del IBEX con respecto al Dow y al DAx .