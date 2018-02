El Ibex 35 rebota un 1,7% y se queda a las puertas de los 10.000 puntos

El que crea que la bolsa no esta manipulada es que esta equivocado ;vamos a ver en principio las 4 bajadas consecutivas del IBEX segun los analistas fueron por el empleo ,por los bonos y por la subida hipotetica de los tipos de interes y tambien por la supuesta inflaccion.,



El Ibex y las bolsas mundiales han caido por el Buen y Gran momento de las economias,proque los beneficios de las empresas son muy buenos y porque los fundamentlaes son muy buenos.



Y los inversores despues de una gran subida del Dow JOnes ,recogen beneficios ,; es normal que las grandes empresas de Wall Street vendan sus bonos corporativos para invertirlos en Trump por la bajada de impuestos que este ha creado .



Aumentan los salarios en America, aumenta el consumo y por tanto al aumentar la demanda de productos ,estos excaseen y aumente la inflacion y por tanto los tipos de interes , y que esto es bueno , para todos ,.



No puede ser que uno preste dinero y encima le tenga que pagar por prestarle , esto es ilogico en economia y en cualquier otra ciencia .,



La caida de Wall Street a sido por los algoritmos y maquinas , y porque va bien la recogida de beneficios .



Asi que cuando Wall Street baje , bajen todas las bolsas vale,pero cuando Wall Streeet suba ,y no suban las europeas no es de recibo , porque no hay razones para que no suban ,porque la manipulacion es muy grande y esto lo saben todos .



Wall Street esta un 20 % por ciento que en el 2007 que alcanzo su maximo historico ,.



El Ibex no solo no ha alcanzado su maximo historico del 2007 , sino que esta un 30 % por debajo despues de 11 años .



Los manipuladores quieren que el IBEX este otros 20 años en canal bajista , conlo cual seran 40 años ya en canal bajista, y ya no podran ocultar su plumero ,y su manipulacion,