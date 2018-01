El Ibex 35 vuelve a las caídas y pone en peligro los 10.500 puntos

Puntos Variación Hora 10.555,60 -0,38% -39,80 puntos 17:38:00

Caídas generalizadas en las bolsas europeas en una jornada en la que el Ibex 35 también se rinde a los descensos en torno a los 10.500 puntos. Mejor comportamiento muestra la prima de riesgo, en mínimos de abril de 2010.

De esta manera, el selectivo de la bolsa española continúa dando rienda suelta a la consolidación tras haber alcanzado la zona de resistencia clave de los 10.600 puntos. En este sentido, los expertos de Ecotrader indican que las dudas que rodean a este entorno de resistencia siguen siendo del todo normales ya que esta zona es la línea divisoria que separa un contexto de mayor consolidación lateral en la renta variable española de uno potencialmente alcista hacia primeros objetivos en los 11.200/11.350 puntos.

"Son los altos del año pasado y el objetivo mínimo de subida que surge de proyectar la amplitud del patrón de giro que se confirmaría con la superación de los 10.600 puntos", indican los citados analistas.

A su juicio, un escenario de alzas es el que consideran como más probable en próximas semanas ya que resistencias análogas a los 10.600 del Ibex 35 ya han sido superadas en el Ibex total return.

A corto plazo, sin embargo, no se descarta todavía una consolidación de mayor amplitud, que no entrañará peligro en las posibilidades de ver mayores ascensos mientras no profundice por debajo de soportes de 10.400 puntos y sobre todo los 10.310 puntos.

En la agenda del día, la economía española creció un 3,1% en 2017, dos décimas menos que en 2016, tras moderar su avance al 0,7% en el cuarto trimestre. Esta tasa del 3,1% coincide con las estimaciones del Banco de España y con las previsiones oficiales del Gobierno. En todo caso, los datos son aún provisionales y se conocerán a nivel desagregado el próximo 1 de marzo.

