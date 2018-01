Primeras señales de vida en Telefónica: registra la mayor subida desde octubre

Las acciones de Telefónica se situaron entre las mejores del Ibex 35 al cierre de este lunes con una subida del 1,93%, después de tocar mínimos de diciembre de 2016 en los últimos días. Tras cerrar en los 8,417 euros por acción, se enfrenta a sus primeras resistencias importantes entre los 8,42 y 8,55 euros, habiendo marcado máximo diario en los 8,46 euros.

Por primera vez desde hace muchos meses la subida del Ibex 35 viene acompañada por el impulso alcista de Telefónica. Las acciones de la compañía subieron casi un 2%, algo que no hacía desde el pasado mes de octubre.

Los analistas de Ecotrader siguen confiando en sus opciones de rebote y señalan que se enfrenta a las primeras resistencias. "El primer paso para confiar en este escenario es que supere los 8,42 y 8,55 euros con los que no ha podido en las últimas sesiones, si supera esa resistencia se abriría una clara ventana de compra si alguien está fuera o en su momento perdió la paciencia, pero mientras no bata estos niveles no podremos considerar que ha llegado su momento y que se han alejado sus riesgos bajistas", explican.

Desde el punto de vista empresarial, el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, ha adelantado que la compañía ha cerrado 2017 con casi 20 millones de unidades inmobiliarias (hogares y empresas) conectadas por fibra. La compañía presenta resultados el próximo 22 de febrero.

