Cataluña vuelve a lastrar al Ibex 35: corrige un 1,19% y pierde los 10.200 puntos

Muy leve me parece la bajada de hoy del ibex35 mientras se hace patente el enquistamiento del problema en Cataluña. Un problema grave y que puede arrastrar a otras regiones de Europa a situación similar.



Es en días como hoy cuando se hace notoría la manipulación de la economía en general y de los mercados en particular y que nos lleva a pensar que ESTO NO ES MERCADO.