Los títulos de Siemens Gamesa caen otro 3% en la jornada y se dejan un 11,6% en la semana

Yo no soy inversor de gamesa, ni perjudicado, pero me da un poco de sensacion de asco, los comentarios de la gente que se alegra que las cosas vayan mal, no sabeis si ahora mismo viernes familias han perdido ya mucho dinero de toda su vida solo porque los indios y trump se dediquen a jugar.... no se, un poco de empatia, si, se que si leemos mas a buffet y menos al banquero de la esquina, no pasarian cosas de estas en tus inversiones, pues sabria apostar por valor, pero un poco de empatia no se...., como con lo de popular, yo fui uno de los que avise que si buscais especulacion y chicharros os acabareis quemando..., pero cuando vi dicha noticia, no senti ni pizca de gracia de los que perdieron su dinero