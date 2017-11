Técnicas Reunidas se desploma un 17% tras rebajar previsiones

1: Efectivamente, si hubieran querido comportarse con ética lo tenían fácil anunciando hoy tanto el profit warning como el contrato en Arabia Saudí como un mitigante, pero entonces el desplome no hubiera sido tan brutal que es, obviamente, lo que buscaban, si no no se entiende. A ver si la CNMV dice algo, al menos una llamada de atención, algo; esto se parece cada vez más a la selva o al far west.