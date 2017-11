Técnicas Reunidas: potencial del 33% hasta para los más pesimistas

BBVA, Morgan Stanley y Sabadell creen que sus acciones tienen recorrido

Técnicas Reunidas, el farolillo rojo del Ibex 35 en 2017, fue la idea en la que encontrar alpha -un mejor comportamiento respecto al índice de referencia- de la semana pasada para el equipo de análisis global de JP Morgan. El principal motivo es que la firma de inversión norteamericana considera que es una compañía con deep value, un concepto de la gestión valor que hace referencia a las empresas "cuyas valoraciones caen por debajo del valor contable de sus activos", según detalla Self Bank, que recuerda la frase con la que Benjamin Graham, el primer referente del value investing, explicaba esta estrategia de inversión: "Comprar dólares a 50 centavos".

Esta postura está acorde con que Técnicas Reunidas tenga potencial alcista en bolsa incluso para las casas de análisis que aconsejan vender sus acciones. Las tres que lo hacen actualmente, dentro del consenso que recoge Bloomberg, son BBVA, Morgan Stanley y Banco Sabadell, y, de media, conceden a la compañía de servicios petroleros un recorrido del 33% de cara a los próximos 12 meses.

En la misma línea, Borja Rubio, analista de Orey iTrade, confiesa que Técnicas Reunidas es "una compañía que nos gusta en España y que pensamos que está siendo castigada en exceso". La empresa cae cerca de un 28% desde que empezó el ejercicio, situándose como el valor más bajista del Ibex, a pesar de haber protagonizado una recuperación del 10% desde que tocó los 25 euros, mínimos del último ejercicio, el 12 de octubre.

Esta recuperación ha coincidido con el repunte del petróleo, que sube algo más del 8% desde su nivel más bajo del mes pasado, y con la insistencia de algunos analistas sobre que los 25 euros fueron el suelo de los descensos que ha sufrido la compañía en los últimos meses.

Precisamente con esa hipótesis trabaja Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader, quien decidió abrir una estrategia sobre sus acciones el lunes 30 de octubre -coincidiendo con la ruptura de resistencias del Ibex- "buscando la posibilidad de que la tendencia bajista que desarrollan haya encontrado suelo", según reconoce el analista del portal de inversión de elEconomista.

"En este sentido, el patrón de giro alcista que se ha confirmado a corto tras superarse la resistencia de los 27 euros nos invita a tomar posiciones en un valor que ha conseguido revolverse al alza tras alcanzar una zona de giro potencial tan importante, como es el ajuste del 61,80/66% de toda la tendencia alcista de largo plazo previa", continúa Joan Cabrero.

Los principales factores que están favoreciendo los indicios de recuperación mostrados por Técnicas Reunidas son el elevado castigo y la subida del petróleo, aunque para Sabadell "el foco del valor no está ni en contratos ni en márgenes -ver apoyo-, que podrían haber tocado suelo, lo que preocupa es que la caja pueda seguir cayendo -se redujo un 54% en el primer semestre por retrasos en cobros-". Para la firma de inversión, "bastaría ver una mejora en los cobros en los resultados del tercer trimestre que presenta el 10 noviembre para plantearnos una mejora de nuestra recomendación a comprar".

