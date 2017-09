El Ibex 35 vuelve a tocar los mínimos de marzo y pone a prueba los soportes

La tensión sigue palpándose en los mercados. El Ibex 35 ha abierto la sesión de este miércoles con moderadas pérdidas que le han llevado a dejar atrás los mínimos intradía de la pasada semana abriendo la puerta a una corrección mucho mayor. La pérdida de los 10.134 puntos abriría la puerta a los 9.800 puntos, pero los expertos indican que el resto de bolsas europeas todavía no han perdido soportes y recomiendan "paciencia y prudencia".

Si ayer el selectivo perdía los 10.200 puntos, que es la base del canal de Macron, en la jornada de hoy el parqué cedía los 10.134 puntos (los mínimos intradía de la pasada semana): cota que de perderse al cierre de hoy abriría la puerta a una caída hasta los 9.800 puntos, invitando a recortar la exposición a renta variable.

Carlos Almarza, analista de Ecotrader, explica que "el Ibex 35 no dará muestras de agotamiento vendedor mientras a corto plazo no supere al menos el hueco bajista abierto desde los 10.325 puntos". No obstante, prosigue el experto, "mientras este entorno de soporte resista, seguimos confiando en la posibilidad de que tome cuerpo un giro alcista que dé lugar a la reanudación de la tendencia. Operativamente, si se confirma esa condición alcista que exigimos estaríamos delante de una nueva oportunidad de comprar bolsa española en busca de un escenario de vuelta a la zona de altos del año".

En este contexto, el principal escollo que está encontrando el Ibex 35 es el sector bancario, que pesa más de un 30%. Y es que la incertidumbre sobre qué pasará con las medidas de estímulo del Banco Central Europeo -su presidente, Mario Draghi, se reúne el jueves en Fráncfort con el Consejo de Gobierno- está lastrando a las entidades. De hecho, es el sector más bajista de Europa en lo que llevamos de semana con un descenso superior al 2%. Firmas como Sabadell, CaixaBank o Bankia ya se dejan más de un 3%, mientras que Bankinter, BBVA y Santander pierden más de un 2%.

Por otro lado, otro de los valores que más influencia tiene en el selectivo español, Inditex, que pondera un 10,8%, no está viviendo sus mejores jornadas. La textil sufrió daños colaterales por el órdago lanzado por Amazon al sector de la distribución, principalmente el de alimentación, al empezar a operar con los supermercados Whole Foos. Ayer, para más inri, el gigante estadounidense presentó su propia línea ropa para competir con firmas como la gallega. A esto se une la revalorización que está viviendo el euro y que para una compañía que ingresa en diferentes divisas como Inditex supone una caída en los ingresos. De hecho, varias han sido las casas de análisis que han revisado sus previsiones y han rebajado sus precios objetivos.

Wall Street no ayuda

Como si Europa no tuviese bastante, Wall Street no está siendo de ayuda y eso que solo cotizó en la jornada de ayer, ya que el lunes permaneció cerrado por festivo. En este sentido, los descensos que se vivieron ayer al otro lado del Atlántico (el Dow Jones se dejó más de un 1%) añaden más presión.

La decisión del Gobierno que preside Donald Trump de anular el decreto aprobado por Barack Obama para evitar la deportación de unos 800.000 jóvenes que cruzaron la frontera cuando eran niños de la mano de inmigrantes indocumentados, complicará las negociaciones de los próximos retos legislativos del Capitolio: elevar el techo de la deuda antes del 29 de septiembre y aprobar un presupuesto, aunque sea temporal, antes del próximo 1 de octubre.

Algo que no ha sido bien recibido por los mercados. Además, la incertidumbre sobre cómo acabará lo que comenzó siendo un conflicto dialéctico con Corea del Norte sigue pesando. De hecho, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha afirmado este martes que considera "todas las opciones militares disponibles" para responder a la amenaza que supone Corea del Norte, en referencia a la posibilidad de que Estados Unidos despliegue armas nucleares tácticas en el país.

En cualquier caso, Almarza indica que "la tendencia alcista que definen los principales índices norteamericanos desde el año 2008 / 2009 se mantiene del todo vigente y por el momento no vemos nada que plantee la posibilidad de que se haya visto un techo dentro de la misma por lo que lo más probable es que las alzas, consolidaciones al margen, tengan continuidad en próximos meses".

