Calma tensa en los mercados: el Ibex 35 corrige un 0,80% y se acerca a soportes

Wall Street cierra hoy por la celebración del Día del Trabajo

El Ibex 35 ha corregido un 0,80% afectado por la recogida de beneficios que han emprendido los inversores después de tres sesiones consecutivas de subidas y de la prueba nuclear efectuada por Corea del Norte, según expertos consultados y datos del mercado. El selectivo español cierra así en los 10.243 enteros y con una negociación de tan sólo 659 millones de euros, en un día que está marcado sin duda por el "éxito" de las pruebas de la bomba de hidrógeno coreana, que ha añadido presión a los mercados. Además, este lunes es festivo en Wall Street por la celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos.

Así las cosas, los analistas de Ecotrader destacan que los descensos iniciales no han ido a más, por suerte. Las caídas han sido controladas durante la sesión y con escasa volatilidad, lo que no deja de ser un signo de cierta fortaleza que, "aunque empañan el buen cierre semanal que obtuvimos el viernes, no anula las implicaciones alcistas de las líneas de vela en forma de martillo desplegadas por los principales índices".

"La reacción que vimos desde los mínimos de la pasada semana sirvió para reforzar, si cabe más, los mínimos que los índices marcaron en abril como la línea divisoria que separa un contexto de reanudación alcista de uno en el que profundizaría la fase de consolidación que nació a comienzos del pasado mes de mayo, dependiendo de si se mantienen en pie o se pierden respectivamente", aseguran desde Ecotrader.

Todo esto ha sucedido después de que las principales bolsas europeas desplegaron la semana pasada líneas de vela potencialmente alcistas que en el argot técnico oriental se conocen como 'martillo'.

Operativamente, la confirmación de las implicaciones alcistas de estos martillos se producirá si los índices europeos consiguen esta semana cerrar por encima de los máximos que marcaron la semana pasada, tales como son los 10.366 del Ibex 35.

Los soportes resisten

Los mínimos de abril, tales como son los 10.200 puntos del Ibex 35, coinciden con la base del canal de 'Macron', que es la zona de soporte que desde hace tres meses venimos defendiendo desde Ecotrader que podría ser el suelo de la actual fase de consolidación y el punto de origen de un movimiento al alza que sirva para que se retome la tendencia alcista principal.

La semana arranca con los ojos puestos en la reunión del próximo jueves del BCE con el euro amenazando derribar la barrera de los 1,20 dólares. Antes de vacaciones el presidente de la institución, Mario Draghi, aplazó la decisión sobre la retirada de estímulos monetarios.

Esta semana será también se publicarán los PMIs de agosto (servicios y compuesto) en China y Japón, y datos finales de los mismos en la Eurozona y Estados Unidos. Otra referencia de especial interés será la publicación del Libro Beige de la Fed el próximo miércoles.

Los principales valores del selectivo han cerrado en terreno negativo. Telefónica ha corregido un 1,14% hasta los 8,953 euros, Repsol ha caído un 0,58% hasta los 14,445 euros, Iberdrola ha retrocedido un 0,52%, BBVA un 0,85% hasta los 7,371 euros y Banco Santander han perdido un 0,68% hasta los 5,44 euros por título. Por su parte, Inditex ha cedido un 0,96% hasta los 31,545 euros.

Banco Sabadell con descensos del 2,78% e IAG con una corrección del 2,7% hasta los 6,563 euros, han sido los dos valores que peor se han comportado en la sesión.

