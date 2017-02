Las resistencias vuelven a frenar a los alcistas: el Ibex 35 cayó el 0,88%, hasta los 9.477

Yo también echo de menos aquellos tiempos en el que esto se llenaba de comentarios. Personalmente he dejado de opinar porque no me fío ni del tato. Cuando dices de buena fe donde has invertido a veces (no se si son paranoias mías) han querido echar por tierra el valor. Este año he entrado en valores más fluctuables porque tienen menos capital flotante, algunos extranjeros. Y no quiero decir nada por si algún "malote" de los que ojean por aquí quisiera perjudicarme.



En el Ibex no me importa decir en las que entré a 4,95 antes de terminar el año, porque no creo que tengan riñon para moverlas, pues tienen mucho volumen (las moverá el mercado, basándose en determinados imputs o circunstancias), hablo de las colorines que tanto le gustan al Langosta. Para los nuevos las colorines son Banco Santander.



Las otras dos inversiones que he echo este año no se las digo por lo comentado. : )