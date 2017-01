El Ibex 35 pierde un 0,38% pero logra salvar los 9.500 puntos

De nuevo me permitan opinar sobre lo que muestra el indicativo Español. Y solo en mi opinión. Ayer ya comentaba los altos indicios de alzas en el IBEX a nivel técnico. Una rotura de resistencia importantísima con un hueco de escape. El volumen además, sin ser exagerado tampoco fue bajo. La apertura de hoy sigue confirmando el análisis y desde luego no podríamos asegurar nada en este esquizofrénico llamado MR. Market. Hoy hemos abierto con un hueco de continuación (muy buena señal) pero se ha acabado por cerrar (no tan buena) para volver a subir. Por otro lado tenemos un cruce de medias de 50 y 200 bastante significativo. Sigo creyendo que las alzas por motivos técnicos tienen pinta de seguir hasta zona de 10200. Recordemos que la economía sigue herida de muerte y curada con tiritas, por mejores datos que salgan, la deuda es exagerada y en mi opinión será un tema difícil de tratar pues se resignan a frenarla. A pesar de lo que comento no deberíamos creernos que esto es jauja, en mi opinión no es demasiado acertado sobre exponernos al mercado por buena pinta que tenga, esta terreno siempre es pantanoso. http://accionesyvalores.es/