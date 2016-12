El Ibex 35 se dejó un 0,41% pero mantiene la esperanza de borrar las pérdidas del año

Creo que he leído en algún sitio algo de un fallo europeo en contra de las ayudas a multinacionales que invierten en el extranjero, lo cual unido al cambio de legislación en materia de tarifa de último recurso y lo de las cláusulas suelo me tiene seriamente preocupado. No sé si todo el mundo entenderá la deriva populista que seguimos. En fin de aquí a poco podré invertir mis cien euros.