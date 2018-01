330 43

CNMV.-CELLNEX TELECOM, S.A. Ofertas públicas de suscripción y venta de renta fija y otros instrumentos

8/01/2018 - 8:17

MADRID, 8 (CNMV) The company sends information on a convertible bond issue for an amount of Euro 500 million Información completa en: http://www.cnmv.es/portal/hr/HRAlDia.aspx?lang=es .

PUBLICIDAD