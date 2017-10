330 43

CNMV.-BANCO DE SABADELL, S.A. Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias

17/10/2017 - 8:33

MADRID, 17 (CNMV) Banco Sabadell comunica el acuerdo de venta del 100% del capital social de su filial indirecta HI Partners Holdco Value Added, S.A.U. suscrito hoy con una entidad controlada por fondos asesorados por The Blackstone Group L.P.

http://www.cnmv.es/portal/hr/HRAlDia.aspx?lang=es .

