CNMV.-GRIFOLS, S.A. Otros sobre operaciones corporativas

5/07/2017 - 8:30

MADRID, 5 (CNMV) Grifols, por medio de su filial 100% Grifols Innovation and New Technologies Limited, ha adquirido el 43,96% de GigaGen Inc. por un importe de 35M$.

Información completa en:

http://www.cnmv.es/portal/hr/HRAlDia.aspx?lang=es .

