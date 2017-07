El Jardín del Convento, el verano en Hervás

Al fresco del Valle del Ambroz, este singular hotel-jardín huele a lo mejor de otros tiempos.

Cortesía para lectores de El Economista que reserven este fin de semana del 21 al 23 de julio directamente en el hotel, botella de cava brut nature en la habitación.

Algunos clientes de El Jardín del Convento tenemos varios ombligos repartidos por el planeta, y esta gran casa de Hervás, casa-hotel, casa-jardín, es uno de ellos. Lo decidimos hace años, durante un desayuno de verano, al fresco del gran salón que se abre al Jardín que lo nombra. Sonaba alguna pieza de jazz y ante nosotros un frutero a rebosar que no veíamos desde tiempos de mi abuela, bollería de horno de leña, pan caliente y hasta polen recogido por un apicultor amigo de la familia, que en primavera es polen fresco. Huela, por favor, esta joya natural, y reconozca cuán lejos -pero en este momento cerca- están nuestras actuales vidas de las que conoció nuestra infancia, carreras en la calle, saltos de comba y rodillas sucias. Esta gran casa de Hervás es eso, un paréntesis en la Historia, una enorme madalena de Proust. Me siento bienvenido incluso si no hay nadie cuando llego -porque tal vez está cortando rosas para el salón-. Tal es el karma que expelen este suelo centenario y estos ventanales que dan al jardín desde el salón. Y el buen hacer de quienes nos acogen, que son además artífices del alma de este espacio.

Es primavera, y a uno se le ocurre que esta gran casa de Hervás evoca a Las Cuatro Estaciones. Porque la casa es distinta según las temporadas y porque la música, la mejor en cualquier estilo, nos acompaña discreta. No en vano un piano vertical nos dice que ojalá supiésemos tocarlo.

Las habitaciones son dignas del edificio que las alberga, una de ellas tiene chimenea propia, en un espacio con sillones y moderna cama con dosel. Otras miran al jardín y a las sierras del Valle del Ambroz, y al abigarrado conjunto urbano de Hervás, mito o verdad la más señalada judería de España en época antigua. Precioso pueblo de tierras medias de Extremadura en cualquier caso.

Antes de que caiga la noche nos vamos al camino que lleva hacia el vecino Valle del Jerte, que es un túnel de castaños y hayas. Y en otoño vamos con bolsa que por supuesto no volverá vacía. Estas castañas en otoño saben distinto porque son nuestras, regalo de Hervás y del Ambroz. Y habrá setas, podremos coger algunos níscalos y boletus en zonas poco expuestas al frío, bajo las hojas ocres y amarillas.

El propietario del hotel nos mostró un día uno de sus secretos -debe de guardar algunos más-, un almacén en el que conserva la máquina del antiguo cine del pueblo, cintas y docenas de carteles de las películas que por él pasaron. Si tiene usted edad de saber qué hizo Jimmy Hendrix con su guitarra en el escenario de un concierto y en presencia de Cat Stevens, unos días en esta gran casa de Hervás serán un baño de memoria. Y si es miembro de la comunidad milennial, tal vez aprecie que sin naturaleza no hay futuro.

La cocina

El hotel sólo sirve desayunos, en el que la fruta de temporada luce fresca y en forma de mermeladas elaboradas por ellos en la casa con evidente cariño. Son la producción del propio huerto: calabazas, tomates, ciruelas, peras, cerezas y melocotones llenan los tarros y piden, como el jamón, una rebanada de candeal que al tostar llena de aroma la estancia. En el pueblo hay magníficos restaurantes de los que nos informan en el hotel.

Actividades

Nuestra actividad favorita es producto de ese ambiente de relajación que expelen el jardín y la casa toda: la lectura y la música. Lectura de casi cualquier cosa. No obstante, es buena idea salir a recorrer a pie el Valle del Ambroz, visitar el casco más viejo del pueblo, ir a buscar setas de primavera u observar aves del bosque de roble y castaño. El propio hotel realizó el diseño de senderos que nos facilitan en mapas en la recepción. Desde Hervás podemos visitar Plasencia, con sus dos catedrales, o el vecino Valle del Jerte.

Accesibilidad

El hotel pertenece al club de hoteles accesibles NATIVE (www.nativehotels.org). En su empeño por dar servicio, la primera habitación en planta baja, que cuenta con chimenea propia (foto segunda de este artículo), se ha acondicionado para poder ser cómoda también a clientes con movilidad reducida. Esta habitación dispone de un coqueto baño adaptado. Señalización braille y relieve en distintos puntos del hotel.

Si usted requiere para su comodidad una habitación adaptada a movilidad reducida o baja visión indíquelo por favor al hacer su reserva.

Web accesible a distintas discapacidades en: https://www.nativehotels.org/hotel/el-jardin-del-convento-caceres-es/

Contacto y Reservas

EL JARDÍN DEL CONVENTO

Plaza del Convento, 22

Hervás (Cáceres)

Tel. 927 481 161

casarural@eljardindelconvento.com

www.eljardindelconvento.com

Tarifas

Hab. doble, de 65 a 100 euros según habitación

Casita del jardín (para 4, con chimenea propia): 115 euros/noche

Cama supletoria 30 euros

Desayuno incluido salvo en la Casita del Jardín (7 euros).

Todos los precios incluyen el IVA.

