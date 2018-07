COMUNICADO: Décimo año de Fleet Complete como una de las Branham300 compañías de tecnología de principales prestaciones

TORONTO, July 5, 2018 /PRNewswire/ --

Clasificándose en el puesto 87 dentro de las Top 250 compañías ICT de Canadá, Fleet Complete ha pasado una década entre los principales avances y agitadores dentro de la industria de la tecnología. Cabe destacar que el año pasado ha sido especialmente destacado.

Fleet Complete(R), destacado proveedor mundial de soluciones de movilidad conectadas, celebra su 10 año entre los Branham300 principales prestacionales de la industria. Este año, se clasifica en el puesto 87 de entre 250 firmas ICT de Canadá gracias a sus logros consistentes dentro de la innovación y crecimiento mundial.

El año pasado ha estado marcado por el lanzamiento de la plataforma de grandes datos CONNVEX(TM) [https://www.connvex.com ] de Fleet Complete que no dispone de igual hasta la fecha dentro de la industria, proporcionando un nuevo ecosistema de movilidad conectado dentro del campo de juego. El éxito de CONNVEX se muestra por medio de sus grandes socios de automoción, como Phillips Connect Technologies [https://www.fleetcomplete.com/en/news/fleet-complete-enters-strategic-partnership-with-phillips-connect-technologies ] , que ahora son capaces de proporcionar una visibilidad de componentes sin precedentes y diagnosis de cara a sus clientes.

Fleet Complete ha atraído además una oleada de asociaciones de fabricantes de equipamiento original con los pesos pesados de la automoción mundial, como General Motors [https://www.fleetcomplete.com/en/news/fleet-complete-and-general-motors ] y su rama OnStar, con el fin de colaborar dentro de las soluciones progresivas para flotas comerciales pequeñas que desean beneficiarse de la analítica de los grandes datos.

"Este es nuestro objetivo definitivo", comentó Tony Lourakis, consejero delegado de Fleet Complete. "Queremos ayudar a que las flotas florezcan, sin importar el tamaño de sus márgenes de beneficios. Todo el mundo debe disponer de acceso a una movilidad segura y fiable, que comienza con soluciones de vehículos conectados como la nuestra. Cuando más crezcamos y ampliemos nuestra industria, colaborando de forma conjunta, las flotas de negocios pequeños más rápidas tendrán acceso a soluciones de tecnología revolucionarias que les proporcionarán éxito dentro de su nicho. Este es el motivo por el que es un honor haber sido nombrado dentro de la lista de compañías ICT de mejores prestaciones de Branham300 durante décimo año consecutivo. Esto significa que estamos cada vez más cerca de nuestro objetivo de proporcionar soluciones de movilidad avanzadas conectadas para más personas, ayudando a crear nuevos modelos empresariales que permiten esto".

Fleet Complete ha sido también la punta de lanza de su expansión internacional con la adquisición de Ecofleet [https://www.fleetcomplete.com/en/news/fleet-complete-acquires-ecofleet-advancing-its-expansion-in-europe ] en Escandinavia y los Países Bálticos, avanzando más en Europa. La adquisición ha llevado a conseguir una base de suscriptores para Fleet Complete de más de 110.000 en Europa y de más de 400.000 a nivel global a comienzos de este año. Mientras, su nueva asociación de proveedor con Deutsche Telekom [https://www.fleetcomplete.com/en/news/telekom-partners-with-fleet-complete ] en Alemania ha abierto las puertas a más de 5 millones de vehículos comerciales dentro de una industria valorada en 250.000 millones de euros.

"Una vez más, los profesionales ICT de Canadá pueden estar muy orgullosos del crecimiento e innovación conseguidos el año pasado, y una vez más estamos encantados de hacer brillar un punto destacado de felicitación en esta industria vital", declaró Wayne Gudbranson, consejero delegado de Branham Group.

Acerca de Branham300 Clasificando a los líderes ICT de Canadá durante 25 años

Branham Group Inc., una compañía de marketing estratégica y analista industrial global dedicada a la tecnología de la información y comunicación (ICT), celebra el 25 aniversario de Branham300 en el año 2018. Branham300 es más conocida y ampliamente referenciada en la cotización de las principales compañías ICT de Canadá, clasificada por sus ingresos. La cotización además sigue a las principales multinacionales ICT que realizan operaciones en Canadá, además de las firmas de tipo Up and Coming, las compañías jovenes de Canadá que Branham Group cree que en breve tendrá grandes éxitos. La clasificación de Branham Group es única en Canadá, ya que sigue a las compañías de propiedad pública y privada. Se trata de la única lista completa en conseguir llevarlo a cabo.

Acerca de Fleet Complete(R)

Fleet Complete(R) es un proveedor global de tecnologías de vehículos conectados, que despliega soluciones de gestión de fuerza laboral móvil, activos y flota para misión crítica. La compañía proporciona servicios para más de 500.000 suscriptores y a más de 30.000 negocios en Canadá, Estados Unidos, México, Australia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Estonia, Letonia y Lituania. La compañía mantiene asociaciones de distribución claves con AT&T en Estados Unidos, TELUS en Canadá, Telstra en Australia y Deutsche Telekom (T-Mobile) en varios países de Europa. Sigue siendo una de las compañías de más rápido crecimiento en Norteamérica que ha obtenido numerosos premios por innovación y crecimiento. Para más información, visite la página web sita en fleetcomplete.com [http://www.fleetcomplete.com ]

