COMUNICADO: Norgine da la bienvenida a la nueva codificación para encefalopatía hepática[i] ICD-11 de la OMS

- Norgine da la bienvenida a la nueva codificación para encefalopatía hepática[i] ICD-11 de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Norgine anunció hoy que da la bienvenida a la inclusión de la encefalopatía hepática en la nueva publicación de la OMS acerca de International Classification of Diseases (ICD-11).

Finalidades y usos de ICD:

ICD es la base para la identificación de tendencias de salud y estadísticas a nivel mundial, además del estándar internacional para información de enfermedades y condiciones de salud. Se trata del estándar de clasificación de diagnosis para todos los fines clínicos y de investigación. ICD define el universo de las enfermedades, desórdenes, heridas y otras condiciones de salud relacionadas, que están incluidas en una lista de moda jerárquica y completa que permite:

- almacenamiento sencillo, retirada y análisis de información de salud para toma de decisiones basadas en la evidencia; - compartir y comparar la información de salud entre los hospitales, regiones, escenarios y países; y - comparación de datos en la misma localización a través de diferentes periodos de tiempo.

Entre los usos se incluyen el control de las incidencias y prevalencia de las enfermedades, observando los reembolsos y tendencias de colocación de recursos, además de manteniendo la pista en la seguridad y calidad de las directrices. Incluye además la contabilidad de los fallecimientos, heridas, síntomas, razones de encuentro, factores que incluyen en el estado de salud y causas externas de la enfermedad.

El nuevo código ICD para encefalopatía hepática es DB99.5.

El doctor Alastair Benbow, responsable de desarrollo y médico de Norgine, explicó: "Incluyendo la encefalopatía hepática, una complicación ordinaria de la cirrosis de hígado, en ICD-11 hay un hito destacado que debería ayudar a mejorar la diagnosis y tratamiento de esta enfermedad debilitadora, reduciendo finalmente la carga social y económica para la salud".

Y añadió: "Europa cuenta con la carga más grande de enfermedad hepática en el mundo, y en algunos países como Reino Unido y Finlandia, el aumento de fallecimientos hepáticos en los últimos 40 años se han indicado como "impactantes".[ii] A pesar de que apreciamos que la implementación de ICD-11 llevará algo de tiempo, creemos que nos ayudará a reconocer que la encefalopatía hepática es una enfermedad que supone una amenaza para la vida, y los pacientes pueden gestionarla de forma acorde".

Norgine cuenta actualmente con derechos de comercialización para rifaximin-alpha (XIFAXAN(R) 550mg, conocido además como TARGAXAN(R) 550mg en Reino Unido y Bélgica) en Australia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, República de Irlanda, Suecia y Reino Unido.

XIFAXAN(R) 550mg está indicado para reducir el riesgo de recurrencia de encefalopatía hepática (HE) evidente en pacientes de más de 18 años.

i. Organización Mundial de la Salud. ICD-11. http://www.who.int/classifications/icd/en. Acceso 21 de junio de 2018

ii. Pimpin, L., Cortez-Pinto, H., Negro, F., Corbould, E., Lazarus, J.V., Webber, L., Sheron, N., Burden of liver disease in Europe: epidemiology and analysis of risk factors to identify prevention policies, Journal of Hepatology (2018), doi: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.05.011

