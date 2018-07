COMUNICADO: El mayor museo de automóviles de la Ruta 66 anuncia los actos de su gran inauguración

Grupos locales y nacionales marcan el fin de semana de inauguración de Decades of Wheels (Décadas de ruedas).

BAXTER SPRINGS, Kansas, 2 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- Decades of Wheels, el museo de automóviles más grande y más nuevo de la Ruta 66, marcará su gran inauguración con un fin de semana de celebraciones, con grupos locales y nacionales y espectáculos de coches y motos. Las celebraciones tendrán lugar entre el 12 y el 14 de octubre en Baxter Springs, Kansas.

https://mma.prnewswire.com/media/713533/Decades_of_Wheels_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/713533/Decades_of_Wheels_Logo.jpg]

Para abrir el fin de semana, estará Grand Funk Railroad como cabeza de cartel el viernes 12 de octubre.

El sábado 13 de octubre comenzará la jornada Band of Heathens seguido de Reckless Kelly. Granger Smith como Earl Dibbles Jr. será cabeza de cartel.

John Kay and Steppenwolf cerrarán el fin de semana el domingo 14 de octubre.

Las entradas se pondrán a la venta el 15 de julio en decadesofwheels.com [http://www.decadesofwheels.com/].

El espectáculo de automóviles tendrá lugar el sábado 13 de octubre, con las categorías clásico, deportivo (muscle) e importación. El domingo 14 de octubre el espectáculo de motos contará con motos personalizadas, clásicas y modernas. El periodo de inscripción se abrirá próximamente en decadesofwheels.com [http://www.decadesofwheels.com/], donde también se podrán encontrar pases para el aparcamiento VIP y la inscripción para vendedores de comida. No es necesario comprar entradas para asistir a los espectáculos de coches y motos.

Acerca de Decades of Wheels

El museo Decades of Wheels es un tributo a coches y motos de toda la historia, desde el Model T y Hellcat Chargers a Corvettes antiguos y un Husqvarna del 71 que perteneció a Steve McQueen. Una colección privada de un particular con más de 300 vehículos se convierte así en el museo Decades of Wheels, que se inaugurará el 12 de octubre de 2018.

El museo de Baxter Springs, Kansas, se encuentra en la Ruta 66 y está dedicado a la conservación de la historia de esta icónica autopista, así como a la época dorada de la industria del automóvil. En nuestras exposiciones rotativas de vehículos y motos, encontrará representantes desde los comienzos de la historia automovilística hasta los últimos y más modernos coches actuales. Todo está allí, incluidos coches y motos destacados en la historia, coches deportivos y coches clásicos. Tenemos automóviles de películas que son también un gran éxito, como Herbie de la película Ahí va ese bólido de nuevo, Black Beauty de Green Hornet, Dragula de The Munsters, el DeLorean de Regreso al futuro, el coche de los Cazafantasmas y varios Batmobiles, entre ellos uno en el que los visitantes se pueden sentar para hacerse fotos.

Puede pasar todo el día en Military Avenue, donde nos encontramos, visitando el museo Decades of Wheels, un restaurarte familiar, una pista de karts, zonas de juegos infantiles, un café y un bar. Para más información, visite nuestro sitio web, decadesofwheels.com [https://www.decadesofwheels.com/].

Para más información y para conseguir imágenes, póngase en contacto con David Hickmott en el (214) 532-4768 o dave@decadesofwheels.com[mailto:dave@decadesofwheels.com].

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/713533/Decades_of_Wheels_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/713533/Decades_of_Wheels_Logo.jpg]

Sitio Web: http://www.decadesofwheels.com/