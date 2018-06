COMUNICADO: Starlight Investments y Blackstone anuncian una asociación multi-familiar con adquisiciones en Toronto y Montreal

TORONTO, June 29, 2018 /PRNewswire/ --

- Starlight Investments y Blackstone anuncian una asociación multi-familiar con la adquisición de seis edificios urbanos en Toronto y Montreal que forman 746 unidades

Starlight Investments ("Starlight") y una filial de Blackstone Property Partners ("Blackstone") se complacen al anunciar la formación de una sociedad mixta para la adquisición de una cartera de seis edificios multi-familiares formados por 746 unidades ("la cartera"). La cartera está situada de forma estratégica en el centro urbano de los centros económicos de Canadá, disponiendo de cinco propiedades situadas en los vecindarios deseados de Toronto y uno en Montreal. La asociación es la primera inversión de Blackstone en el sector inmobiliario multifamiliar de Canadá. Si desea más información consulte la página web: http://www.starlightinvest.com/images/Upload/Doc/Starlight%20News%20Release%20-%20Jo int%20Venture%20with%20Blackstone%20-%202018.pdf [https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.starlightinvest.com%2Fimages%2FUpload%2FDoc%2FStarlight%2520News%2520Release%2520-%2520Joint%2520Venture%2520with%2520Blackstone%2520-%25202018.pdf&data=02%7C01%7Ccnwtor%40cision.com%7C4104a555a07e47d606f608d5dd1e7d65%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C636658045386095216&sdata=6OyMct3lLMw6xO8QhamKMa4FPPkNpSZEr7mwykunO%2FQ%3D&reserved=0 ] .

Acerca de Blackstone Real Estate Advisors Blackstone es líder mundial en inversión inmobiliaria. Los negocios inmobiliarios de Blackstone se fundaron en el año 1991 y cuentan aproximadamente con 120.000 millones de dólares estadounidenses en capital de inversión bajo gestión. Su cartera inmobiliaria incluye las propiedades de hotel, oficina, venta al por menor, industrial y residencial en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. Opera además una de las principales plataformas de finanzas inmobiliarias, incluyendo la administración de Blackstone Mortgage Trust de cotización pública.

Acerca de Starlight Investments Starlight es una compañía de gestión de activos e inversión inmobiliaria de servicio completo, privada, con sede en Toronto, dirigida por un experimentado equipo formado por más de 150 profesionales. Starlight actualmente gestiona 8.500 millones de dólares canadienses en propiedades multifamiliares y comerciales a través de asociaciones mixtas e inversores institucionales, Northview Apartment REIT, True North Commercial REIT, Starlight U.S. Multi-Family (No. 5) Core Fund y Starlight U.S. Multi-Family (No.1) Value-Add Fund y para inversores privados. La cartera de Starlight consta de aproximadamente 36.000 unidades multifamiliares en Canadá y Estados Unidos y más de 5,3 millones de pies cuadrados de propiedades comerciales. Para más información, visite http://www.starlightinvest.com y conecte con nosotros por medio de LinkedIn a través de https://www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd-.

Raj Mehta Responsable mundial de capital privado y asociaciones +1-647-725-0498 rmehta@starlightinvest.com David Chalmers Director general de Canadian Multi-Family +1-416-234-8444 dchalmers@starlightinvest.com Lauren Kenney Director ejecutivo de comunicaciones y capital humano +1-416-234-8444 lkenney@starlightinvest.com