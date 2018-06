COMUNICADO: Abaca Group Inc. - Steve Barakatt firma un acuerdo record con la cantante y actriz británica Piera Van de Wiel

MONACO CITY, Monaco, June 28, 2018 /PRNewswire/ --

-- Abaca Group Inc. - El prestigioso compositor y productor mundial Steve Barakatt firma un acuerdo record con la cantante y actriz británica Piera Van de Wiel

Hoy se lanza el primer sencillo titulado 'It's Complicated'

Steve Barakatt y Abaca Group Inc. se complacen al anunciar la finalización de un acuerdo record con la cantante, compositora y actriz británica Piera Van de Wiel.

Su primer sencillo, 'It's Complicated', muestra a Steve Barakatt al piano, y se ha lanzado hoy a nivel mundial. "La primera vez que escuché su voz, sentí de forma inmediata que tenía algo único. La voz de Piera es reminiscente del romance clásico, es cálida y vibrante, contando con un toque moderno. Nuestra primera sesión de escritura ha llevado a una canción muy cinemática que estoy contento de compartir con el mundo", destacó Steve Barakatt.

"Cuando me reuní con Steve, sentí que disponíamos de la sinergia, y deseaba crear música junto a él. Estoy muy agradecida de esta oportunidad y de la suerte de contar con un equipo tan impresionante detrás de mí. La vida es complicada, así que hay que permanecer de pie y gritar lo que está dentro de tí", explicó Piera Van de Wiel.

Baruch Gayton Entertainment Group será el socio y productor de los conciertos y eventos de Estados Unidos.

ACERCA DE STEVE BARAKATT

Durante más de tres décadas, el destacado compositor, pianista, cantante, productor y director creativo Steve Barakatt ha logrado el éxito mundial en cientos de proyectos con algunos de los mejores artistas, discográficas, estudios, marcas y corporaciones de todo el mundo.

Steve Barakatt ha colaborado con cantantes internacionales de prestigio, como Natasha St-Pier, Nana Mouskouri, Dame Shirley Bassey, Leon Lai, Alan Tam, Agnes Chan, Audrey De Montigny, Wheesung, John Park, Chen de EXO, Lee Dong Woo, Yesung de Super Junior, Sunny de Girls' Generation, y Luna de fx.

Barakatt fue uno de los productores musicales implicados en la campaña de derechos humanos 'Make Some Noise' de Yoko Ono para Amnistía Internacional.

ACERCA DE PIERA VAN DE WIEL

Piera Van de Wiel procede de la Isle of Wight. Ha vivido en Nueva York en los últimos cinco años, graduándose en la Tisch School of the Arts en el año 2017. Piera es una cantante, compositora, actriz y productora.

Los talentos de Piera la han llevado a realizar actuaciones de Jazz en el Lincoln Center, el Rose Theatre y el Off-Broadway Richard Rodgers Amphitheater. Recientemente ha fundado la serie de medios de música Stronger with Music, que otorga poder a las mujeres y las ayuda a promocionar la salud mental.

Páginas web oficiales: http://www.pieravandewiel.com http://www.stevebarakatt.com

Contacto: Abaca Group Inc management@abacagroup.com +1-418-265-2471