COMUNICADO: LCM Partners adquiere 300 millones de euros de la cartera de préstamos garantizados de España

LONDRES, June 27, 2018 /PRNewswire/ --

LCM Partners, un importante gestor de inversiones alternativas europeas, anunció hoy que ha adquirido una cartera sustancial de préstamos de PYMES garantizados y sin rendimiento del Grupo Cooperativo Cajamar en España. La cartera comprende aproximadamente 1.200 préstamos, predominantemente asegurados contra activos inmobiliarios residenciales granulares en la costa este y sur de España.

"A través de nuestros fondos LCM hemos desplegado cantidades crecientes de capital en la compra de préstamos garantizados y PYMES en los últimos años y nuestro negocio de servicios de enlace en España duplicó el tamaño de su plataforma en 2017 así que estamos encantados de haber adquirido una cartera de hipotecas de alta calidad que juega a nuestras fortalezas." Adrian Cloake, responsable de inversiones, LCM Partners.

"Hemos estado activos en el mercado español de préstamos sin rendimiento desde 2004 y ahora tenemos una presencia local grande y bien establecida. Esta es nuestra segunda adquisición sustancial allí en los últimos nueve meses y la cuarta transacción en España este año. Los niveles de actividad de mercado han aumentado sin duda y esta transacción es un testimonio de nuestra capacidad de hacer frente a atractivas inversiones de préstamo sin rendimiento para nuestros socios limitados." Paul Burdell, consejero delegado, LCM Partners.

Notas a los redactores:

LCM Partners es un gestor de inversiones alternativas europeas líder, que se especializa en la compra de carteras de crédito para consumidores y PYMES. Ofreciendo experiencia incomparable en la inversión y gestión de carteras de crédito, LCM ha adquirido más de 2.500 transacciones que cubren los préstamos de ejecución, reprogramados y sin rendimiento. El valor contable bruto de LCM Partner de los activos administrados ahora se sitúa en más de 26.000 millones de euros.

LCM ha ganado varios premios de la industria de la inversión, incluyendo el European Pensions' Alternatives Investment Manager of the Year 2017, que siguió una doble victoria en los premios Private Debt Investor's 2016 como European Distressed Debt Manager y European Fundraising del año. Estos premios son testimonio de la trayectoria que el equipo ha construido, entregando IRR no apalancada del 14,79% desde 1999.

LCM actualmente está desplegando capital para su estrategia LCM Credit Opportunities III, para la cual la recaudación de fondos cerró en 2016, y lanzó su estrategia Strategic Origination and Lending Opportunities 'SOLO' en marzo de 2018.

Para más información, visite el sitio web de LCM en http://www.lcmpartners.eu .

LCM Partners Paul D Burdell T: +44(0)203-457-5050 paulburdell@lcmpartners.eu LCM Partners James Hogan T: +44(0)203-198-8637 jhogan@lcmpartners.eu