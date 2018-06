COMUNICADO: Aurora Cannabis anuncia un servicio de deuda de 200 millones de dólares con BMO (1)

EDMONTON, Alberta, June 26, 2018 /PRNewswire/ --

El destacado acuerdo financiero no dilutivo con un banco canadiense Tier 1 representa

un hito destacado dentro del sector del cannabis

TSX: ACB

Aurora Cannabis Inc. ("Aurora" o "la compañía") (OTCQB: ACBFF) ; (WKN: A1C4WM) anunciaron hoy un acuerdo de un nuevo servicio de deuda de 200 millones de dólares, con un crecimiento potencial hasta los 250 millones de dólares, con el Bank of Montreal ("BMO").

El servicio estará formado por un préstamo en término de 150 millones de dólares y un servicio de crédito rotativo de 50 millones de dólares (de forma conjunta, "los préstamos") , siendo el vencimiento de ambos en el año 2021. Un breve periodo después de la implementación del Bill C-45 en octubre de 2018, la compañía podría solicitar un aumento de 45 millones de dólares más en el préstamo del término, estando pendiente de un acuerdo por medio de BMO y de la satisfacción de algunas condiciones legales y empresariales. BMO proporcionará además hasta 5 millones de dólares en otros instrumentos de crédito. El cierre del servicio de deuda está pendiente de la finalización de las diligencias debidas finales, la negociación de la documentación definitiva y la satisfacción de las condiciones personalizadas precedentes para una financiación de esta naturaleza.

El servicio de deuda se asegurará de forma primaria por medio del servicio de producción de Aurora, incluyendo Aurora Sky, Aurora Mountain y Aurora Vie. Situado de forma estratégica en el Edmonton International Airport, Aurora Sky es la instalación de cannabis tecnológicamente más avanzada del mundo, y está previsto que produzca más de 100.000 kilos al año de cannabis de alta calidad con un coste por grano bajo, además de que pretende suministrar su primera cosecha esta semana.

"Habiendo cumplido con éxito todas las evaluaciones de riesgo restringentes de BMO y otros criterios de diligencias debidas para la creación de este servicio es un buen reflejo de la madurez, progreso y prospectos de Aurora, además de la calidad y valor económico de nuestras instalaciones de producción", explicó Terry Booth, consejero delegado. "Este es, de lejos, el mayor servicio tradicional de deuda dentro de la industria del cannabis hasta la fecha. Los fondos nos proporcionan combustible adicional para complementar nuestra cartera completa de activos verticalmente integrados, geográficamente y horizontalmente diversificados, destinados a la construcción de una compañía mundial destacada de cannabis con un perfil de margen superior".

Glen Ibbott, responsable financiero de Aurora, añadió: "El avance de la financiación de deuda tradicional es destacado. Nuestro coste de capital sigue reduciéndose, proporcionándonos una ventaja competitiva diferenciadora al tiempo que ejecutamos nuestra estrategia de crecimiento. La naturaleza no dilutiva y su precio atractivo son consistentes con el compromiso de Aurora de generar valor de cara a los accionistas. Creemos que se trata de un hito destacado en la industria del cannabis y una validación de nuestra eficacia operativa. Marca además una nueva fase emocionante de nuestra relación a largo plazo con BMO, un banco Tier 1 con reputación superior nacional e internacional".

Los préstamos se pueden repagar sin penalización a discreción de Aurora. El precio de los préstamos es un margen establecido en la BMO CAD Prime Rate o según el término adecuado de la aceptación del banquero. Basándose en la actual BMO CAD Prime Rate, se espera que los intereses pagaderos estén entre un 4% medio y superior por gama anual durante el término de los préstamos.

Más detalles acerca de este nuevo sector de instalación de deuda destacada disponible en los documentos de la compañía cuando se cumplimenten en la página web http://www.sedar.com.

Acerca de Aurora

Con sede central en Edmonton, Alberta, y con una capacidad de fondos de más de 430.000 kg al año y operaciones en Canadá y Europa, Aurora es una de las mayores compañías de cannabis del mundo. La compañía está integrada verticalmente y horizontalmente diversificada a través de cada uno de los segmentos clave de la cadena de valor, desde el diseño de instalaciones e ingeniería, hasta el cultivo de cannabis y la investigación genética, la producción de cannabis y marihuana, la extracción y desarrollo de productos de alto valor, cultivo en el hogar y venta al por mayor y distribución al por menor.

Muy diferenciada de sus similares, Aurora ha establecido una estrategia de producción única avanzada, consistente y eficiente, basada en las instalaciones construidas con ese fin que integran las principales tecnologías revolucionarias en todos los procesos. Con el fin de ser replicable y escalar a nivel global, estas instalaciones de producción se han diseñado para producir cannabis a gran escala, con calidad elevada de flor, rendimiento a nivel industrial y costes de producción por gramo ultra bajos. Cada una de las instalaciones de la compañía se ha creado para cumplir con los estándares GMP de la Unión Europea (UE), y tanto sus instalaciones de primera producción y su distribuidor de cannabis médico europeo propietario Pedanios han logrado ese nivel de certificado.

Además de su crecimiento orgánico rápido y M&A estratégico, que hasta la fecha incluye nueve compañías adquiridas, Aurora se diferencia por su reputación como socio de elección dentro del sector del cannabis, habiendo invertido en y estableciendo asociaciones estratégicas con un abanico de innovadores destacados, incluyendo: The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. , Radient Technologies Inc. , Hempco Food and Fiber Inc. , Cann Group Ltd. , Micron Waste Technologies Inc. (CSE: MWM), Choom Holdings Inc. (CSE: CHOO), Namaste Technologies Inc. y Alcanna Inc. .

Las acciones ordinarias de Aurora cotizan en TSX bajo el símbolo "ACB", y forman parte del S&P/TSX Composite Index.

Si desea más información acerca de Aurora, visite nuestra página web para inversores investor.auroramj.com [https://investor.auroramj.com ].

Declaraciones de futuro

Este comunicado incluye declaraciones que contienen alguna "información de futuro" dentro del significado de la ley de valores aplicable ("declaraciones de futuro"). Las declaraciones de futuro normalmente se caracterizan por palabras como "plan", "continúa", "espera", "proyecta", "busca", "cree", "anticipa", "estima", "podría", "podrá", "potencial", "propone" y otras palabras similares, o declaraciones que algunos eventos o condiciones "podrían" o "podrán" suceder. Estas declaraciones son solamente predicciones. Hay varias presunciones utilizadas en el borrador de las conclusiones o para crear las proyecciones contenidas en las declaraciones de futuro por medio de este comunicado. Las declaraciones de futuro se basan en las opiniones y estimaciones del equipo administrativo hasta la fecha de las declaraciones, estando pendientes de una variedad de riesgos e incertidumbres y de otros factores que pudieran hacer que los eventos o resultados reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones de futuro. La compañía no tiene obligación, y rechaza de forma expresa cualquier intención u obligación de actualizar o revisar las declaraciones de futuro, ya sean como resultado de la aparición de nueva información, eventos futuros u otros, excepto que sea expresamente necesario por la normativa aplicable.

Ni la TSX ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como término definido en las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto) aceptan responsabilidad por la validez o precisión de este comunicado.

Terry Booth, consejero delegado Aurora Cannabis Inc.

