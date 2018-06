COMUNICADO: Spotify es reconocido por el Festival de Creatividad Internacional de Cannes Lions

Además del premio a 'Marca de medios del año', Spotify recibió 10 Leones y 23 'preselecciones' en Cannes Lions

The Killers, CHVRCHES y Travis Scott actúan en Spotify Beach, con la participación de Kylie Jenner, Jordyn Woods, Common, Lena Waithe y otros

CANNES, Francia, 25 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Ha sido una gran semana en la Riviera francesa para Spotify en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions. Entre aceptar el premio a la marca de medios del año y lanzar fiestas en la playa, Spotify organizó una serie de paneles, talleres y discusiones inspiradoras con personas influyentes en la Casa de Playa de Spotify, en el que se han abordado algunos de los problemas más importantes de la industria. El elegante lugar para el evento, en la playa de La Croisette, sirvió como base de operaciones del servicio de transmisión durante la semana, donde se mantuvieron debates e inmersiones de marca todos los días de la semana y donde se celebraron fiestas en la orilla los martes y miércoles por la noche.

https://mma.prnewswire.com/media/709887/Spotify_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/709887/Spotify_Logo.jpg]

Conectando con socios en su creciente negocio publicitario, Spotify ha tenido su mayor impacto hasta la fecha en Cannes. La marca honró y celebró la creatividad, la cultura progresista y el mejor contenido de 2018 centrándose en lo que hace mejor: conectar a los fanáticos con la cultura y llevar la creatividad al mundo.

Lo más destacado de la semana fue la aceptación por parte de Spotify del premio "Marca de medios del año" de Cannes Lions, un premio típicamente reservado para individuos. Sin embargo, este año y por primera vez se ha otorgado a una marca en general. El galardón fue recibido en nombre de la compañía por el fundador y director general Daniel Ek que declaró: «Entiendo que este premio normalmente reconozca a un solo individuo, pero no me he embarcado sólo en este viaje». Y añadió: «Estamos donde estamos hoy gracias a nuestros empleados, pasados y presentes, que han sido la parte más integral de nuestra historia de diez años».

Este año, Spotify también ha recibido 10 Leones y 23 nominaciones preseleccionadas, casi el doble del recuento de medallas del año pasado. Los premios incluyeron un León de Oro para la campaña "David Bowie is Here" y una serie de Leones de Bronce para la campaña "Goals 2018". Spotify también está listo para su primer y muy codiciado León de Titanio por "I'm with the Banned".

Cannes Entertainment Lions por la música

ORO: DAVID BOWIE IS HERE

PLATA: I'M WITH THE BANNED

Cannes Media Lions

ORO: DAVID BOWIE IS HERE

Cannes Outdoor Lions

PLATA: DAVID BOWIE IS HERE

BRONCE: 2018 GOALS: BAD LIAR

BRONCE: 2018 GOALS: I LOVE GINGERS

BRONCE: 2018 GOALS: MEDICAL PROFESSIONALS

BRONCE: 2018 GOALS: DADDY PENCE

BRONCE: 2018 GOALS: KENDRICK

BRONCE: 2018 GOALS: BOOZY BRUNCH

Otro galardón para Spotify llegó con el anuncio de la lista de Forbes "Los CMO más influyentes del mundo 2018" [https://www.forbes.com/sites/jenniferrooney/2018/06/21/the-worlds-most-influential-cmos-2018/#3c7d73ff1e66], en la que se clasificó el CMO Seth Farbman. Participó en una mesa redonda y una entrevista con Forbes en la que discutió cómo los CMO pueden participar en conversaciones culturales en nombre de sus marcas. Farbman también se clasificó como número 1 en la lista de Business Insider "Los 25 CMO más innovadores del mundo en 2018" [http://www.businessinsider.com/most-innovative-cmos-2018-5].

El lunes, Spotify se asoció con Hulu para reunir a creadores influyentes de la música, la televisión, el cine, los deportes y el marketing para una velada íntima de exploración y conexión en torno al tema de la "autenticidad". Kerry Washington escuchó desde la audiencia como God-is Rivera moderaba una animada conversación entre Miguel, Jessie Ware, Samira Wiley y Ramy Youssef sobre creatividad e influencia en la era digital. En palabras de Miguel, «para estar al tanto de lo que está de moda en la cultura hay que tratar de permanecer interesado en los trabajos creativos de otros para mantener su agudeza sobre la cultura fuera de su propia forma de pensar». Después de la discusión, Miguel tocó "Sky Walker", retransmitido 180 millones de veces en Spotify, "Come Through and Chill" y una versión acústica especial de la canción "City of Angels", la cual reveló es una de sus canciones favoritas.

Manteniendo viva la llama de la fiesta mientras se ponía el sol, Spotify organizó dos noches de música fiestera en la Playa Spotify. El martes, los sonidos de "Mr. Brightside" se escucharon reverberando en la playa mientras The Killers tocaba un set repleto de sus mejores éxitos a un público entusiasta donde no cabía ni un alfiler. El miércoles, las actuaciones de la banda escocesa de pop sintético CHVRCHES y el rapero Travis Scott mantuvieron a la multitud bailando hasta altas horas de la noche. Travis incluso acabó la noche con una actuación encima de la barra del bar. Las celebridades inivitadas Kylie Jenner, Jordyn Woods, Common, Lena Waithe y Adam Rippon fueron vistos entre el público.

En los talones de una semana movidita, Spotify lleva adelante su título de 'Marca de medios del año', listo para continuar las conversaciones iniciadas en Cannes en el futuro.

