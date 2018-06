COMUNICADO: Los JNA Awards anuncian su lista de premiados de 2018

HONG KONG, 21 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Los JNA Awards han anunciado los premiados de 12 categorías en una conferencia de prensa celebrada en la Feria de Joyería y Gemas de Hong Kong (Hong Kong Jewellery & Gem Fair) de junio.

La séptima edición ha batido todos los récords con 127 candidaturas de 16 países y regiones.

Letitia Chow, presidenta de los JNA Awards, fundadora de JNA y directora de Desarrollo de Negocio de Jewellery Group en UBM Asia, comentó: "La competencia nunca había sido tan intensa a juzgar por la cifra récord de propuestas que hemos recibido este año; a esto se le suma que la calidad de las candidaturas sigue siendo notable".

El jurado independiente de 2018 está compuesto por expertos del sector, que incluyen a Albert Cheng, asesor del World Gold Council (WGC) y exdirector general de Extremo Oriente (WGC); James Courage, exconsejero delegado de Platinum Guild International (PGI) y expresidente del Responsible Jewellery Council (RJC); Lin Qiang, presidente y director general de Shanghai Diamond Exchange (SDE); Mark Lee, director de Investigación del Asia Pacific Institute for Strategy (APIFS); Nirupa Bhatt, directora general del Gemological Institute of America (GIA) en la India y Oriente Próximo; y Yasukazu Suwa, presidente de Suwa & Son, Inc.

El Sr. Cheng comentó: "Los JNA Awards están adquiriendo cada vez más importancia; el jurado tuvo que volver pasar por el animado proceso de debatir y deliberar para seleccionar a los premiados de este año. Esperamos entrar en conversaciones todavía más dinámicas cuando seleccionemos a los campeones de cada categoría".

El Sr. Courage añadió: "Las propuestas de este año reflejan el énfasis en la innovación en el diseño, la fabricación, las finanzas y el marketing, reconocen los desafíos del sector de la joyería frente a otras categorías y la necesidad de centrarse en la generación milenial y en los consumidores más jóvenes".

El Sr. Lin remarcó: "Los logros y el espíritu innovador de todos los participantes siguen inspirándome. Este año en particular, la competencia es tan intensa que seleccionar a los favoritos de entre un grupo de participantes tan diversos y excelentes ha sido un gran desafío".

"Es emocionante ver la calidad de los participantes de los JNA Awards de este año; esto hace que el proceso sea aún más estimulante. Es un testimonio de las innovaciones y las disrupciones que han estado impulsando el crecimiento en el sector de joyas y gemas de Asia", señaló la Sra. Bhatt.

El Sr. Lee añadió: "La innovación y las estrategias sostenibles son muy importantes en este mundo en rápida transformación. Los JNA Awards son una plataforma excelente para poner de manifiesto el desarrollo y los éxitos dentro del sector, y ejemplifica el esfuerzo que los participantes han puesto en sus actividades".

El Sr. Suwa expresó: "Los participantes de los JNA Awards varían mucho en términos de facturación anual, desde cien mil dólares a cerca de 10.000 millones de dólares, y en el tamaño de la plantilla, desde unos pocos empleados hasta los casi 30.000 trabajadores. El jurado se centra en la calidad del trabajo logrado".

Los ganadores serán anunciados en la ceremonia y cena de gala de los JNA Awards el día 16 de septiembre, durante la Feria de Joyería y Gemas de Hong Kong de septiembre.

El ganador del Premio a toda una Vida Profesional (Lifetime Achievement Award) se dará a conocer en julio.

