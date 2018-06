COMUNICADO: SodaStream revela su set de edición limitada "Love is Love" para celebrar el mes del orgullo

El set de edición limitada incluye dos botellas "progenitoras" del mismo sexo, una botella "infantil" y un paquete con forma de casa que lanza el mensaje universal del amor: "home is where your love is" (tu hogar es donde está tu amor).

AIRPORT CITY, Israel, 21 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Para celebrar el mes del orgullo, SodaStream International LTD , la marca de agua con gas número 1 en el mundo, ha presentado hoy su nueva edición limitada de botellas coleccionables "Love is Love" (Amor es amor), que representan a familias del mismo sexo. Las botellas se promocionan con un sincero y conmovedor vídeo animado.

Para ver el vídeo, visite SodaStreamPride.com [https://sodastreampride.com/].

En el vídeo se ve a un hombre y una mujer pasando un día típico en el parque con dos niñas pequeñas, que juegan en los columpios y comparten helados de cucurucho. Se ve a los dos adultos consolando a una de las niñas que se cae. La cámara muestra a los cuatro personajes cuando vuelven a casa. El hombre y la mujer al final toman diferentes caminos hacia dos casas distintas y abrazan a sus respectivos cónyuges. Así se demuestra que los adultos, realmente, son parte de dos parejas del mismo sexo, con una hija cada una.

El set de la edición especial de SodaStream "Love is Love" incluye dos botellas "progenitoras" de un litro y una botella "infantil" de medio litro, con representaciones de los personajes de la familia del vídeo. Cada set también cuenta con una caja con forma de casa, que se hace eco del mensaje de la campaña: "tu hogar es donde está tu amor".

"SodaStream se enorgullece de celebrar el mes del orgullo a escala mundial", explicó Daniel Birnbaum, consejero delegado de SodaStream. "Somos una empresa comprometida con crear y celebrar lazos entre todas las nacionalidades, religiones y orientaciones sexuales. Esperamos que esta campaña fomente la comunicación y nos ayude a que todos difundamos un mensaje de amor".

Las botellas de edición limitada están a la venta en línea y en tiendas por 24,99 dólares estadounidenses.

Para obtener más información sobre la campaña de SodaStream "Love is Love" y ver el vídeo, visite: SodaStreamPride.com [https://sodastreampride.com/]

Acerca de SodaStreamSodaStream es la marca de agua con gas número 1 en el mundo (en términos de consumo por volumen). SodaStream permite a los consumidores transformar, de forma fácil y en cuestión de segundos, el agua corriente del grifo en agua con gas normal o de sabores. Al convertir el agua corriente en una bebida divertida y excitante, SodaStream anima a los consumidores a beber más agua. Las máquinas para la preparación de agua con gas de SodaStream ofrecen una alternativa altamente diferenciada e innovadora a los consumidores de bebidas carbonatadas en lata o en botella. Estos productos promueven la salud y el bienestar, son respetuosos con el medio ambiente y rentables, se pueden personalizar y su uso resulta divertido. Además, están disponibles en más de 80.000 establecimientos minoristas repartidos por 45 países. Para obtener más información sobre cómo SodaStream convierte el agua en una bebida excitante, síganos e [https://www.facebook.com/SodaStream]Facebook [https://www.facebook.com/SodaStream], [https://twitter.com/SodaStreamUSA]Twitter [https://twitter.com/SodaStreamUSA], [https://www.pinterest.com/sodastreamusa/]Pinterest [https://www.pinterest.com/sodastreamusa/],Instagram [https://www.instagram.com/sodastreamusa] y YouTube [https://www.youtube.com/user/SodaStreamGuru], visítenos en www.SodaStream.com [http://www.sodastream.com/].

