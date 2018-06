COMUNICADO: La IED de Bahréin crece un 114% mientras las reformas impulsan la inversión

MANAMA, Bahréin, June 20, 2018 /PRNewswire/ --

Los flujos de IED a Bahréin crecieron un 114% en 2017, según los datos publicados por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el índice de crecimiento más rápido en el GCC. Este rápido crecimiento llegó a pesar de una caída en el IED global del 23%.

El crecimiento en la inversión estuvo apoyado por una serie de grandes reformas económicas en los últimos años, con la UNCTAD citando las modificaciones de Bahréin a su ley de compañías comerciales que permite una propiedad extranjera del 100% en sectores adicionales como por ejemplo la liberalización que respalda el crecimiento de la IED. Esto ha continuado en 2018 con varios desarrollos importantes en la primera mitad del año.

"La inversión directa extranjera crea empleos, diversifica la economía e impulsa el crecimiento, así que estamos encantados de ver tanto dinamismo, incluso ante un telón de fondo global difícil. Esto demuestra que el creciente interés en la oportunidad GCC es traducirse en inversión", dijo Khalid Al Rumaihi, consejero delegado de Bahrain EDB.

"Hemos llevado a cabo una serie de iniciativas importantes en la primera mitad de año para construir este éxito y esperamos anunciar una serie de medidas en los próximos meses, ayudando a los inversores a acceder a la oportunidad de GCC".

Las reformas de Bahréin también se reconocieron por la revista Site Selection, que recientemente llamó a Bahréin el mejor lugar para invertir en Oriente Medio y Africa per cápita por tercer año consecutivo.

Los rankings 'Best to Invest' están determinados por el nivel de inversiones de capital en el país y el rendimiento en índices internacionales clave publicados por organizaciones como el Banco Mundial, FEM y UNDP. Los rankings también vieron a Bahrain EDB incluida en la lista de Top Investment Promotion Agencies for 2018, una de las únicas cuatro agencias de la región incluidas.

Además de estar entre las principales localizaciones en las que invertir, Bahréin también se ha clasificado como el mejor lugar del mundo para que vivan los expatriados, lo que refleja la alta calidad de vida en el país. Los rankings InterNations Expat Insider clasificaron el Reino como el principal destino para la emigración del mundo, citando el entorno cálido y facilidad de asentamiento como los factores clave.

Entre los desarrollos más prominentes en 2018 ha estado el crecimiento del ecosistema Bahrain FinTech, incluyendo el lanzamiento de Bahrain FinTech Bay, el mayor eje de fintech en MENA; el establecimiento de un fondo de fondos de 100 millones de dólares para ayudar a financiar compañías recientes en Oriente Medio y un creciente número de compañías que utilizan el entorno regulatorio del Banco Central de Bahréin para desarrollar nuevos productos y servicios.

Estos avances se reflejaron en el reciente Informe de ecosistema de compañías recientes global, lanzado por la Global Entrepreneurship Network and Startup Genome, que incluyó Bahréin en un "ecosistema ejemplar" global tanto en fintech como en gaming. Bahréin fue el único país árabe en incluirse en la lista.

El Reino también vio una serie de importantes comunicados el mes pasado durante el Gateway Gulf Forum, que reunió más de 500 inversores globales y líderes de empresa para explorar maneras de desbloquear las oportunidades creadas por la transformación económica en el GCC. El evento proporcionó una ruta directa para acceder al mercado GCC mostrando proyectos listos para la inversión valorados en 18.000 millones de dólares estadounidenses, con proyectos en la fase de planificación dirigiendo el valor de la línea de proyecto a 26.000 millones de dólares estadounidenses.

Entre los comunicados estuvieron el lanzamiento del Bahrain Energy Fund de un millón de dólares, el primero de este tipo en el GCC y que será único ofreciendo a los inversores institucionales acceso a activos energéticos locales y el lanzamiento del primer destino de estilo "retiro" de cinco estrellas de Bahréin por Al Sahel Resort Company, como parte del desarrollo más amplio del sector turístico del país.

