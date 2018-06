COMUNICADO: Honor se asocia con Central Saint Martins para explorar el futuro del diseño con Honor 10

El primer premio Honor Art explorará las posibilidades del color con Central Saint Martins

LONDRES, 20 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Honor, la marca digital líder de teléfonos inteligentes, es el orgulloso patrocinador tecnológico del evento de presentación de proyectos de final de curso de Central Saint Martins (2018 Central Saint Martins Degree Shows). Ya que el color tiene una importancia emocional muy poderosa en la historia del diseño, Honor se ha asociado con el evento Central Saint Martins Degree Show de 2018 para explorar este concepto y la relación entre el arte, el diseño y la innovación tecnológica, e inspirar la creatividad de los jóvenes.

Lanzado bajo el lema "Beauty in AI" (Belleza en IA), el Honor 10 está equipado con una cámara de IA excepcional y tendrá un papel clave en el evento, ya que es la cámara elegida por los estudiantes de Central Saint Martins para documentar y compartir sus proyectos finales. Un vídeo documental que explora la inspiración de la paleta de colores del Honor 10 Phantom compartirá las historias de los estudiantes sobre su trabajo con la tecnología y el diseño. Puede encontrar el vídeo aquí: https://youtu.be/IW2UJOzmwdg [https://youtu.be/IW2UJOzmwdg]

Esta asociación con la renombrada escuela de arte y diseño londinense alrededor de varios proyectos, ahora incluye el nuevo premio Honor Art, un galardón entregado a un proyecto de final de curso que celebra el uso innovador del color y la tecnología en la práctica artística. El primer premio de 2018 se concedió al estudiante del Máster en Bellas Artes, Marco Pantaleoni, por su colección de obras de escaneo en 3D, fotografía y pintura.

Al recibir el premio, Marco dijo: "Me siento muy honrado y agradecido por este premio, es un reconocimiento muy inspirador que valida los conceptos tras mi investigación artística. Al igual que para Honor, la tecnología es una parte esencial de mi práctica, y a través del color adquiere formas delicadas y con significado".

Un tema colaborativo Honor x CSM formará parte del Concurso Mundial de Diseño de Temas de Honor. El Sr. Alex Schady, jefe del Programa de Bellas Artes en Central Saint Martins, será uno de los miembros más importantes del panel de jueces. Con una amplia práctica interdisciplinaria que incluye dibujo, vídeo, escultura y artes escénicas, el Sr. Schady seleccionará a los ganadores por sus conceptos de diseño de Internet móvil más vanguardistas.

"En Honor, aunamos lo mejor de la innovación, la destreza en moda y la ingeniería para crear dispositivos que destaquen y ayuden a expresar fuertemente la individualidad. También nos sentimos honrados y orgullosos de patrocinar a Central Saint Martins y ofrecer un espacio creativo para una generación de jóvenes talentos", dijo George Zhao, presidente de Honor.

Stephen Beddoe, director de Relaciones Externas de Central Saint Martins, dijo: "Nuestros creativos estudiantes están encantados de haber trabajado con Honor durante el evento Central Saint Martins Graduate Degree Shows de este año. Nuestros estudiantes, que proceden de todo el mundo, tienen un gran talento, una gran personalidad y siempre se esfuerzan al máximo, tanto en su trabajo artístico y de diseño, como al expresar su propia individualidad. Son valientes en todos los aspectos de su vida creativa. La potente tecnología y el agradable diseño de Honor 10 han permitido que nuestros estudiantes creen obras nuevas, y que registren y difundan sus procesos creativos en todo el mundo".

Como patrocinador tecnológico del evento Central Saint Martins Degree Shows, Honor colaborará con la escuela para explorar las intersecciones entre el arte, el diseño y la innovación tecnológica. Se creará una zona Honor 10 Photo Experience Zone en el evento Central Saint Martins Degree Show Two, del 20 al 24 de junio, junto con algunas de las mejores obras de diseño del mundo.

El lanzamiento del Honor 10, el teléfono inteligente insignia de Honor del año 2018, dio a conocer a los consumidores dos tecnologías de teléfonos inteligentes innovadoras y líderes en el sector. La primera fue la avanzada tecnología de inteligencia artificial IA 2.0, aplicada principalmente a la cámara de doble lente del teléfono inteligente. La segunda, fue el diseño CMF([1]) del Honor 10: una parte posterior de vidrio 3D con un impresionante recubrimiento óptico a escala nanométrica compuesto por 15 capas de color brillante. El Honor 10 ha registrado un volumen de ventas de más de 1 millón tan solo 1 mes después de su lanzamiento inicial en China y una semana después del lanzamiento mundial en Londres.

[1] CMF: Color, Manufacturing, Finish (en español: color, fabricación y acabado) en diseño industrial.

Acerca de Honor

Honor es una de las principales marcas digitales de teléfonos inteligentes perteneciente a Huawei Group. En consonancia con su eslogan "For the Brave" (Para los valientes), la marca fue creada para satisfacer las necesidades de los nativos digitales a través de productos optimizados para Internet que ofrecen experiencias de usuario superiores, inspiran a ponerse en acción, fomentan la creatividad y permiten a los jóvenes alcanzar sus sueños. Con ello, Honor se ha distinguido por mostrar su propia valentía de hacer las cosas de una forma distinta y tomar las medidas necesarias para introducir las últimas tecnologías e innovaciones para sus clientes.

Para obtener más información, visite el sitio web de Honor en www.hihonor.com [http://www.hihonor.com/] o síganos en: https://www.facebook.com/honorglobal/ [https://www.facebook.com/honorglobal/] https://twitter.com/Honorglobal [https://twitter.com/Honorglobal] https://www.instagram.com/honorglobal/ [https://www.instagram.com/honorglobal/] https://www.youtube.com/honorglobal [https://www.youtube.com/honorglobal]

Acerca de Central Saint Martins, UAL

Central Saint Martins, UAL es mundialmente conocida por la energía creativa de sus estudiantes, empleados y graduados. Su fama educativa en el mundo del arte, del diseño y del espectáculo queda demostrada por los logros cada vez mayores de sus antiguos alumnos, entre los que se encuentran Grace Wales Bonner, Terence Conran, Michael Fassbender, Antony Gormley, Craig Green, Tom Hardy, Isaac Julien, Jean Jullien, Christopher Kane, Mary Katrantzou, Helen Marten, Stella McCartney, Alexander McQueen, Morag Myerscough, Laure Prouvost y Raqib Shaw, entre muchos otros.

En 2016, Central Saint Martins lanzó Creative Unions, una iniciativa para aunar proyectos que demuestren que la creatividad no tiene límites geográficos, sociales, ni disciplinarios, y que puede desafiar y dar forma a nuestro mundo.

Central Saint Martins es parte de la Universidad de Arte de Londres (UAL), un centro internacional para la enseñanza e investigación innovadoras en arte, diseño, moda, comunicación y artes escénicas. La universidad cuenta con seis centros: Camberwell College of Arts, Central Saint Martins, Chelsea College of Arts, London College of Communication, London College of Fashion y Wimbledon College of Arts.

www.arts.ac.uk/csm [http://www.arts.ac.uk/csm]

