COMUNICADO: Universal Fibers® da la bienvenida al sector internacional de la moqueta a NeoCon 2018

CHICAGO, 20 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- NeoCon, 2018 -- Por sexto año consecutivo, Universal Fibers® dio la bienvenida a sus socios de sector y clientes internacionales a su celebración anual, NeoCon.

https://mma.prnewswire.com/media/656222/Universal_Fibers_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/656222/Universal_Fibers_Logo.jpg]

El evento tuvo lugar en la víspera de NeoCon y, al igual que en ediciones anteriores, tuvo lugar en la histórica Sala Michigan del emblemático University Club de Chicago. A la gala asistieron líderes del sector de todo el globo, con una representación de productores de suelos procedentes de Norteamérica, Europa y Asia.

En concordancia con la merecida reputación de Universal Fibers como generador de relaciones de colaboración, la temática del evento giró en torno al lema Better Together (Mejor juntos).

"Desde 1969, nuestros mayores avances en innovación han surgido como resultado de las relaciones y las colaboraciones. Innovamos juntos, ganamos juntos y, esta noche, lo celebramos juntos", dijo Phil Harmon, presidente de Universal Fibers. "Estamos extremadamente orgullosos de darle la bienvenida a este prestigioso grupo de distinguidos clientes y socios del sector, y le estamos agradecidos a cada uno de ustedes por acompañarnos".

Acerca de Universal Fibers, Inc.: Universal Fibers, Inc. Universal Fibers, Inc. es una de las dos unidades de negocio de Universal Fiber Systems, LLC [http://universalfibersystems.net/], junto con Premiere Fibers, Inc. [http://www.premierefibers.com/], su segunda unidad de negocio. Con sede en Bristol, Virginia (EE. UU.), y plantas de producción en Europa, Tailandia y China, Universal Fibers, Inc. es un líder internacional en la producción de fibras de filamento sintéticas de alta calidad y teñidas en solución para los sectores de los suelos, el transporte y las fibras industriales.

Universal Fibers® | ISO 9001, 14001 | Bristol, Virginia (EE. UU.) | Taicang (China)

Para obtener más información, póngase en contacto a través del teléfono +1.276.669.1161, info@unversalfibers.com[mailto:info@unversalfibers.com] www.universalfibers.com [http://www.universalfibers.com/]

Contacto de Medios: Denise RushingTel.: +1.423.752.4687, ext. 317Correo electrónico: drushing@ndp-agency.com[mailto:drushing@ndp-agency.com]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/656222/Universal_Fibers_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/656222/Universal_Fibers_Logo.jpg]

Sitio Web: http://www.universalfibers.com/