COMUNICADO: Para el otoño/invierno del 2018 THOMAS SABO presenta una nueva filosofía para lucir las joyas

LAUF AN DER PEGNITZ, Alemania, June 20, 2018 /PRNewswire/ --

Esta nueva manera de vestir, hace de las joyas un accesorio fundamental y se convierten en toda una demostración de personalidad. Un credo que dará forma a las nuevas colecciones THOMAS SABO Autumn/Winter 2018. Y es que hoy en día los amantes de la joyería están interesados en crear estilos únicos a partir de la combinación de las más diversas piezas de joyería.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/708175/THOMAS_SABO_AW18.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/708174/THOMAS_SABO_Chains.jpg )

Para el lanzamiento mundial, esta marca de joyería y relojería de proyección internacional ofrece, dentro de todas las categorías, unos looks reinterpretados en clave modernísima, así como un abanico hasta ahora inaudito de propuestas de mix and match. Llega toda una gama de cadenas de eslabones, anillos vintage y medallones trabajados a mano que, combinados, revolucionarán el set de joyas clásico. Los motivos con cuerpos celestes, de rabiosa actualidad, como lunas y estrellas, acaban de completar las colecciones y nos invitan a soñar. Ya sea la colección Generation Charm Club, el aura mística de la serie Kingdom of Dreams o la estética resuelta de Rebel at heart..., ahora todos los límites se desdibujan.

"Nuestros clientes, meramente con la combinación de las distintas joyas, ya pueden expresar multitud de matices del gusto contemporáneo. Ponemos a su disposición nuestras paletas de colores, formas, estilos e inspiraciones culturales y temporales para animarles a crear su propio combinación de estilos", nos cuenta la Directora Creativa Susanne Kölbli.

Este nuevo mix, en el que confluyen las tendencias, el legado de la marca y las más elevadas exigencias en cuanto al diseño en plata de ley 925, ya puede descubrirse a partir de julio del 2018 en todas las tiendas y espacios shop in shop de THOMAS SABO, en la tienda online de http://www.thomassabo.com, así como en parters seleccionados.

Sobre THOMAS SABO THOMAS SABO es una empresa de presencia internacional, situada a la cabeza del segmento de joyería, relojes y accesorios, que diseña y comercializa productos de estilo de vida para hombres y mujeres. La empresa, fundada en 1984 por Thomas Sabo en el sur de Alemania en Lauf an der Pegnitz, cuenta con 300 tiendas propias repartidas por los cinco continentes y cerca de 1.860 empleados. En el emplazamiento original THOMAS SABO da trabajo a unas 490 personas. THOMAS SABO coopera adems en todo el mundo con cerca de 2.800 socios comerciales, así como con las principales líneas aéreas y de cruceros.

Press contact THOMAS SABO GmbH & Co. KG Felizia Kindermann Head of International & Corporate PR +49 - (0)9123 - 9715 0 press@thomassabo.com http://instagram.com/thomassabo http://twitter.com/THOMASSABO http://www.youtube.com/ThomasSaboOfficial

