COMUNICADO: El festival «Hi 5 Hangzhou New York Fan Gala» marca un exitoso hito

Provocando una nueva ola de amor por Hangzhou, tejiendo una red de sofisticación cultural y modernidad internacional

HANGZHOU, China, 20 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- Cerca de 1.000 invitados asistieron el pasado 16 de junio al festival «Hi 5 Hangzhou Fan Gala», organizado por la Comisión de Turismo de Hangzhou en el Vanderbilt Hall de la emblemática Grand Central Terminal de la Ciudad de Nueva York.

«Con la celebración del 5º aniversario de las páginas oficiales en los medios sociales de Hangzhou, la gala ayuda a que Hangzhou se embarque en un viaje de globalización más profundo, manifestando la esencia del orgulloso legado de la ciudad con innovaciones y tradiciones», comentó inicialmente el Sr. Zhang Hongbin, director de la Comisión de Turismo de Hangzhou.

La noche comenzó con unas representaciones teatrales que pusieron de relieve el encuentro cultural entre Oriente y Occidente. Las tartas centrales y los arreglos de la sala enmarcaban poéticamente las referencias paisajísticas de Hangzhou, dando la impresión a los asistentes de encontrarse en presencia de dos maravillas mundiales: West Lake y Grand Canal. Los asistentes exploraron la histórica cultura de la seda, el té y los abanicos de Hangzhou con experiencias prácticas y se llevaron de regalo pañuelos de seda, abanicos diseñados por ellos mismos, y el innovador Longjing Tea Mocktail (cóctel sin alcohol a base de té). El viaje de exploración en realidad virtual también fue muy bien recibido.

La megaestrella mundial Lang Lang tocó una serie de virtuosas obras maestras occidentales, reuniendo en el escenario a tres de sus pupilos de más talento, Linda Liu, Chelsea Guo y Avik Sarkar. Para intensificar el efecto de exposición multicultural se representó la pieza «Autumn Moon on a Calm Lake», una obra escrita por Lu Wencheng durante una visita al famoso West Lake de Hangzhou, que animó a los presentes a experimentar la ciudad global de Hangzhou.

El Sr. Chen Zhongliang, director operativo del Servicio de Traducción Chino, DGACM de las Naciones Unidas, también hizo una aparición como orgulloso ciudadano oriundo de Hangzhou.

Poco después de la gala, un grupo de influencers apasionados de Hangzhou emprenderán un viaje de intercambio cultural a Hangzhou. Permanezcan atentos a la página oficial de Hangzhou en Facebook (facebook.com/Hangzhou.China) para seguir sus vivencias en Hangzhou.

Hasta entonces, empiece a planear un viaje a Hangzhou aprovechando el exclusivo paquete de descuentos ofrecido por Travelport. Puede ofrecer a los turistas un embriagador viaje a la ciudad mágica.

Los programas han sido patrocinados en parte por Wensli Group Co., Ltd, Travelport, Sofitel Hangzhou Westlake, Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake, Hangzhou Arts and Crafts Museum, y China National Tea Museum.

